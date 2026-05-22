Dos mujeres asesinadas a balazos en Irapuato

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos y un hombre resultó herido en un ataque armado ocurrido en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Irapuato. Las víctimas, sorprendidas por sujetos armados, fueron atacadas mientras caminaban cerca de la ciclovía, donde los agresores abrieron fuego en varias ocasiones. Los vecinos, alarmados por el sonido de los disparos, no dudaron en alertar a las autoridades mediante la línea de emergencias 911. Al llegar al lugar, acompañados de paramédicos, confirmaron el deceso de ambas mujeres, una de ellas tendida sobre la calle Sierra Grande con múltiples lesiones y la segunda sobre la jardinera. A pesar de los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia, sólo pudieron confirmar que ambas mujeres ya no presentaban signos vitales. Las autoridades policiales aseguraron el área para preservar las evidencias, permitiendo que los investigadores trabajen en la recolección de información que ayude a esclarecer el ataque.

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos y un hombre resultó herido en un ataque armado ocurrido en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Irapuato .

Las víctimas, sorprendidas por sujetos armados, fueron atacadas mientras caminaban cerca de la ciclovía, donde los agresores abrieron fuego en varias ocasiones. Los vecinos, alarmados por el sonido de los disparos, no dudaron en alertar a las autoridades mediante la línea de emergencias 911. Al llegar al lugar, acompañados de paramédicos, confirmaron el deceso de ambas mujeres, una de ellas tendida sobre la calle Sierra Grande con múltiples lesiones y la segunda sobre la jardinera.

A pesar de los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia, sólo pudieron confirmar que ambas mujeres ya no presentaban signos vitales. Las autoridades policiales aseguraron el área para preservar las evidencias, permitiendo que los investigadores trabajen en la recolección de información que ayude a esclarecer el ataque





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