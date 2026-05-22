Dos mujeres asesinas y un herido en ataque en Irapuato

Tragedia en Irapuato, Dos mujeres y un hombre resultaron heridos durante un ataque en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

Don Paz y Doña Luz, dos personas mayores, murieron al interior de una vivienda ubicada en la calle Villa Tarrassa, en la que ellas estaban reparando.

Los vecinos observaron que comenzaron a salir humo del interior y intentaron ingresar, pero el fuego extendió y las ventanas se hundieron. Los elementos preventivos confirmaron el incendio y minutos después llegaron los bomberos para sofocarlo. Posteriormente, personal de bomberos ingresó a la vivienda y logró salir a Don Paz, quien se encontraba inconsciente, antes de ser revisado por paramédicos, pero su fallecimiento ya se había producido. Al ingresar encontraron a Doña Luz y confirmaron su fallecimiento también.

Dos mujeres, Don Paz y Doña Luz, murieron a balazos en un ataque en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, Irapuato





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