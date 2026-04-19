Dos Nuevos Sacerdotes Fortalecerán la Diócesis de Veracruz a Finales de Abril

El obispo Carlos Briseño Arch anunció que dos diáconos serán ordenados sacerdotes el 28 de abril, uno en el Puerto de Veracruz y otro en Tierra Blanca. Briseño Arch destacó un creciente interés de los jóvenes en la vida eclesiástica, considerando la fe como un pilar para la construcción humana y la superación de antivalores.

A finales del presente mes de abril, la Diócesis de Veracruz experimentará un enriquecimiento espiritual con la ordenación de dos diáconos como sacerdotes. Así lo confirmó el obispo Carlos Briseño Arch, quien además resaltó un observable aumento en el interés de los jóvenes por involucrarse activamente en las actividades de la iglesia.

Esta noticia es recibida con beneplácito por la iglesia católica, pues señala una continuidad en la formación de las nuevas generaciones dedicadas al servicio de Cristo. El prelado detalló que las ceremonias de ordenación tendrán lugar el día 28 de abril, con un diácono que recibirá el sacerdocio en el Puerto de Veracruz y otro en la localidad de Tierra Blanca. Ambas ordenaciones representan un signo de vitalidad y esperanza para la comunidad creyente de la región.

El obispo Briseño Arch enfatizó los esfuerzos que la iglesia está realizando para integrar a las nuevas generaciones en su seno, reconociendo que, si bien cada año presenta sus particularidades, se ha detectado una apertura y receptividad cada vez mayor por parte de los jóvenes hacia los temas religiosos y eclesiales. Como ejemplo de esta tendencia, mencionó el reciente evento celebrado en el World Trade Center, que congregó a aproximadamente mil cuatrocientos jóvenes, cifra que calificó como muy alentadora.

Esta participación juvenil es vista como una oportunidad para fortalecer la fe y promover valores en una sociedad que a menudo se enfrenta a desafíos y antivalores prevalecientes. La iglesia católica busca activamente crear espacios y ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan discernir su vocación y encontrar un sentido trascendente en sus vidas, contribuyendo al desarrollo integral de la persona y de la sociedad en general.

En este contexto, el obispo Carlos Briseño Arch subrayó la importancia fundamental de la fe como un medio indispensable para la construcción humana. Consideró que la fortaleza espiritual que emana de la fe en Dios es el recurso más valioso con el que se cuenta para hacer frente y sobreponerse a los antivalores que lamentablemente parecen estar en auge en la actualidad.

La fe, desde esta perspectiva, no es meramente un conjunto de creencias, sino una fuerza transformadora que capacita a los individuos para enfrentar las adversidades con resiliencia, para discernir entre lo correcto e incorrecto y para actuar con integridad y compasión. El fortalecimiento de la fe en las nuevas generaciones se presenta, por tanto, como una estrategia clave para edificar una sociedad más justa, solidaria y con valores sólidos, capaz de resistir las presiones de un mundo a menudo materialista y individualista.

La ordenación de estos dos nuevos sacerdotes es un paso más en esta misión pastoral de acompañar y guiar a los fieles, especialmente a los jóvenes, en su camino de vida y de fe, reafirmando el compromiso de la iglesia con el servicio y la evangelización en la Diócesis de Veracruz.





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