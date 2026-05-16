Dos periodistas de MCCI retenidos por vecinos en Tecámac, Estado de México

Tres periodistas de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fueron retenidos por un grupo de habitantes de Tecámac, Estado de México, pero luego quedaron bajo el resguardo de la Guardia Civil local. El caso generó alarma y temores por el paradero de los periodistas, pero se aclaró que se encontraban fuera de peligro.

Tres periodistas de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fueron retenidos por un grupo de habitantes de Tecámac, Estado de México el pasado jueves 14 de mayo.

Videos grabados por el reportero Leonardo Núñez y compartidos en una transmisión en vivo que se cortó de forma abrupta, mostraban cómo fueron rodeados e increpados por varias personas, ante la presencia policial. El caso se compartió a través de las redes sociales e inicialmente generó alarma puesto que no se conocía el paradero de los periodistas y varias personas afirmaron que habían sido detenidos por la policía.

Sin embargo, con el paso de las horas, tanto MCCI como la Guardia Civil de Tecámac informaron que los periodistas se encontraban fuera de peligro. La Guardia Civil de Tecámac afirmó en un comunicado que el traslado de los periodistas no correspondió a un hecho de censura por su labor, sino a una denuncia por acecho de un particular, que fue atendida por las autoridades.

El pasado jueves, tres periodistas de MCCI fueron retenidos por residentes de Tecámac, cuando realizaban una investigación periodística. México se mantiene como el país más letal para ejercer el periodismo en América Latina; tan solo en 2025 se registraron una desaparición y siete asesinatos de periodistas, de acuerdo con el informe anual de la organización Artículo 19 titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, y publicado recientemente.

A ello se suman las descalificaciones e intimidaciones desde el poder, en espacios como conferencias de prensa o a través de redes sociales. De acuerdo con su nuevo método sobre indicadores de censura, el año pasado Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México, es decir, una cada 20 horas El grupo de 10 altos funcionarios de Sinaloa lo componen el general en retiro, Rubén Rocha y Enrique Inzunza, a los que la justicia de Estados Unidos acusa de haber trabajado en colusión con la rama del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El pasado jueves, el pasado el reportero Leonardo Núñez y Ediberto Buendía, fueron retenidos en Tecámac, mientras realizaban labores de investigación para una organización periodística. En la actualidad, la UIF ha movido la instrucción a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar operaciones y activos en el sistema financiero mexicano de estas personas





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