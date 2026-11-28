El Servicio Sismológico Nacional reportó dos sismos de magnitud 4.0 en México el sábado 28 de noviembre. Los movimientos afectaron Veracruz, Oaxaca y Guerrero sin causar daños.

El Servicio Sismológico Nacional confirmó la ocurrencia de dos sismos de magnitud 4.0 en territorio mexicano durante las primeras horas del sábado 28 de noviembre de 2026. Estos movimientos telúricos, registrados en la madrugada y la mañana, afectaron principalmente a los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero, situándose a diversas profundidades en la corteza terrestre. La actividad sísmica se distribuyó a lo largo de un periodo de tiempo que abarcó desde la madrugada hasta la mañana temprana de ese mismo día.

Detalles técnicos de los sismos de magnitud 4.0

El movimiento de mayor magnitud registrado fue el que ocurrió a las 11:13 horas, con una intensidad de 4.0 en la escala de Richter. Este sismo tuvo su epicentro a 35 kilómetros al sureste del municipio de Señalamiento de Alemán, en el estado de Veracruz. La profundidad focal de este evento específico se estableció en 135.2 kilómetros, lo que indica un origen bastante profundo en el manto terrestre.

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Otro movimiento significativo de magnitud 4.0 se registró mucho antes, a las 00:16 horas, con su epicentro ubicado a 39 kilómetros al sureste de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. Este sismo tuvo una profundidad de 16.1 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de profundidad superficial. La cercanía de ambos eventos de magnitud 4.0, aunque separados por más de once horas y ubicados en estados diferentes, resalta la actividad tectónica continua en la región sur-sureste del país.

Adicionalmente, a las 00:07 horas se reportó un tercer sismo de magnitud 4.0, localizado a 71 kilómetros al sureste de San Marcos, en el estado de Guerrero. Este movimiento tuvo una profundidad de 16 kilómetros, similar al registrado en Salina Cruz. La concentración de sismos de magnitud 4.0 en esta fecha específica ha llamado la atención de los expertos en geofísica que monitorean la estabilidad de la placa de Cocos y su interacción con la placa de Norteamérica.

Actividad sísmica menor y zonas afectadas

Además de los tres eventos de magnitud 4.0, el Servicio Sismológico Nacional documentó una serie de movimientos de menor intensidad que ocurrieron durante la madrugada. Entre ellos, destaca un sismo de magnitud 4.0 registrado a las 06:09 horas, localizado a 75 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Este evento particular tuvo una profundidad muy superficial de solo 5.6 kilómetros, lo que aumenta su potencial de percepción en la superficie.

La actividad sísmica también se extendió a otras regiones con magnitudes que oscilaron entre 3.0 y 3.9. Por ejemplo, a las 04:33 horas se registró un movimiento de magnitud 3.4 a 10 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca, con una profundidad de 5.4 kilómetros. Asimismo, a las 03:36 horas, un sismo de magnitud 3.9 se localizó a 117 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con una profundidad de 10 kilómetros.

En el estado de Guerrero, se reportaron varios movimientos menores, incluyendo un sismo de magnitud 3.7 a las 03:59 horas, a 24 kilómetros al noreste de Petatlán, con una profundidad de 31.9 kilómetros. También se registró un evento de magnitud 3.0 a las 03:25 horas, a 24 kilómetros al noreste de Coyuca de Benítez, Guerrero, con una profundidad de 40.5 kilómetros. Estos datos reflejan la complejidad de la zona de subducción en la costa del Pacífico mexicano.

Impacto en la población y protocolos de seguridad

Hasta el momento, no se han reportado mayores afectaciones materiales ni personas lesionadas como consecuencia directa de estos movimientos telúricos. La ausencia de daños estructurales sugiere que, aunque la magnitud fue suficiente para ser percibida por la población, la profundidad de algunos epicentros y la ubicación geográfica limitaron el impacto destructivo. Las autoridades locales no han activado protocolos de emergencia mayores.

El Servicio Sismológico Nacional continúa monitoreando la actividad en tiempo real para detectar posibles réplicas o nuevos eventos sísmicos. Los expertos recomiendan a la población mantener la calma y estar informada a través de los canales oficiales. La actividad sísmica registrada el 28 de noviembre de 2026 es consistente con la frecuencia normal de movimientos en estas regiones, aunque cada evento es analizado individualmente para entender su mecanismo focal.

La información detallada sobre la profundidad y ubicación exacta de cada sismo permite a los ingenieros sismólogos evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras en las zonas cercanas a los epicentros. En el caso de Señalamiento de Alemán y Pinotepa Nacional, las autoridades municipales han sido notificadas para realizar inspecciones preventivas si es necesario, aunque por ahora no se han solicitado evacuaciones o cierres de servicios públicos.

Los sismos de magnitud 4.0, aunque generalmente no causan daños graves, pueden ser sentidos por la mayoría de las personas en las zonas cercanas al epicentro, especialmente en edificios altos. La percepción de estos movimientos varía dependiendo de la profundidad del foco sísmico y la distancia al epicentro. En este caso, la combinación de magnitudes y profundidades reportadas indica una actividad tectónica significativa pero controlada.

La comunidad científica sigue investigando las implicaciones de estos movimientos sísmicos en la estabilidad a largo plazo de la región. El Servicio Sismológico Nacional continúa siendo la fuente principal de datos verificables, proporcionando información precisa y oportuna para la gestión del riesgo sísmico en México. La transparencia en los datos ayuda a la población a tomar decisiones informadas sobre la seguridad de sus hogares y lugares de trabajo.