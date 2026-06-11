Dos sujetos detenidos por robo de camionetas en AIFA

Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo autodenominado ‘Los Macetas’ fueron detenidos por su supuesta responsabilidad en el robo de dos camionetas recién salidas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cargadas con relojes de alta gama, ocurrido el pasado 25 de mayo.

El robo de una de las unidades quedó videograbado por el sistema de seguridad con el que contaba la unidad de carga y se viralizó en redes sociales y medios de comunicación, lo que permitió establecer la identidad de los detenidos.

Dos sujetos, presuntos integrantes de un grupo delictivo autodenominado ‘Los Macetas’, fueron detenidos por su supuesta responsabilidad en el robo de dos camionetas recién salidas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cargadas con relojes de alta gama, ocurrido el pasado 25 de mayo. Los detenidos por el delito de secuestro exprés con fines de robo, identificados como José Alberto ‘N’, alias ‘El Pri’, y Carlos ‘N’, alias ‘El Chaneke’, supuestamente pertenecen a una banda dedicada al robo de vehículo y transporte con violencia que opera en los municipios de Ecatepec, Teoloyucan y Huehuetoca





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