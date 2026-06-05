Dos trabajadores mueren por descarga eléctrica en una obra en construcción

Accidente laboral fatal en una obra en proceso: dos obreros fallecen tras sufrir una mortal descarga eléctrica. Uno murió en el lugar y el otro fue hospitalizado. Las autoridades investigan posibles fallos en las medidas de seguridad.

Tragedia en una obra en construcción : dos trabajadores pierden la vida tras accidente eléctrico. En una vivienda en proceso de construcción , dos obreros sufrieron una mortal descarga eléctrica mientras desempeñaban sus labores.

Según los primeros reportes, ambos empleados entraron en contacto con una fuente de energía eléctrica, lo que resultó en un impacto devastador. El accidente ocurrió en una obra ubicada en una calle de la localidad, donde el equipo de construcción, al percatarse de la emergencia, dio aviso urgente a los servicios de emergencia mediante una llamada telefónica. Al llegar los equipos de rescate, encontraron a uno de los hombres en estado crítico.

Pese a los esfuerzos incansables por estabilizarlo, se confirmó su fallecimiento en el lugar, generando un ambiente de desolación entre sus compañeros. El segundo trabajador, aunque también afectado por la descarga, recibió atención médica en el sitio y fue trasladado a un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre su estado de salud, dejando a familiares y amigos en una angustiante espera.

Las autoridades competentes han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Se enfocarán en verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra y en establecer si existe alguna responsabilidad por lo ocurrido. Este trágico incidente resalta la importancia de la seguridad en el ámbito laboral, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, donde la negligencia puede tener consecuencias fatales.

Es imperativo que las empresas y los responsables de obras garanticen condiciones seguras, capacitación adecuada y el uso de equipos de protección para prevenir tragedias como esta. La comunidad y los familiares de las víctimas exigen justicia y que se implementen medidas estrictas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro





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