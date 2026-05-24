Dos víctimas fatales y al menos cinco heridas en accidente múltiple de tránsito en la zona del retorno.

Un accidente múltiple de tránsito en la ciudad, específicamente en la zona del retorno, dejó dos víctimas fatales y al menos cinco heridos de diverso grado. Uno de los vehículos involucrados intentó realizar un giro sin las debidas precauciones, lo que resultó en un choque frontal con otro auto. La unidad impactada se lanzó hacia un canal y posteriormente se incendió, donde una de las víctimas perdió la vida calcinada dentro del vehículo.

Dos personas murieron y otras al menos cinco resultaron heridas en un violento accidente múltiple de tránsito en la ciudad, ocurrido específicamente en la zona del retorno .

Uno de los vehículos involucrados intentó realizar un giro sin las debidas precauciones, lo que resultó en un choque frontal con otro auto. La unidad impactada se lanzó hacia un canal y posteriormente se incendió, donde una de las víctimas perdió la vida calcinada dentro del vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la identidad de las víctimas ni el número exacto de heridos, y las investigaciones se mantienen activas para determinar las causas y posibles responsabilidades





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