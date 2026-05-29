DPR IAN se unirá al Fan Fest Mundialista de Monterrey con su presentación de K-pop

El Fan Fest Mundialista de Monterrey tendrá un toque de K-pop con la presentación del artista DPR IAN. Esta presentación se realizará el martes 23 de junio a las 20:00 horas en el escenario Live del Parque Fundidora.

El Fan Fest Mundialista de Monterrey , en el estado de Nuevo León , tendrá un toque de K-pop con la presentación del artista DPR IAN . Esta presentación se realizará el martes 23 de junio a las 20:00 horas en el escenario Live del Parque Fundidora.

El gobernador Samuel García señaló que la presentación del artista se acomodó perfectamente porque se realizará un día antes del juego de Corea. Además, resaltó que Nuevo León tendrá el mejor FAN Fest de los tres países sede. Por su parte, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, también habló de la presentación del cantante que viene como artista sorpresa. Ella señaló que la cultura K-Pop está cada vez más presente en México y en Nuevo León.

Señaló que en Nuevo León ya comenzó el Mundial con las calles que se están renovando y los parques que se están construyendo, así como en las obras de movilidad. En el FIFA Fan Festival se van a trasmitir todos los partidos del Mundial y se acompañará el ambiente futbolero con 21 días de presentaciones de artistas. Entre los artistas internacionales están Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias.

Chayanne se presentará el sábado 13 de junio a las 21:00 horas, Imagine Dragons, estará el domingo 21 de junio a las 20:00 horas, Grupo Firme estará el miércoles 24 de junio a las 21:45 horas y Enrique Iglesias, el domingo 28 de junio a las 19:30 horas. Con estas presentaciones, el Fan Fest Mundialista de Monterrey se convertirá en uno de los eventos más emocionantes del Mundial de Fútbol





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