Dra. Alegyari Figueroa sobre control de diabetes y carbohidratos

Especialista alerta sobre errores nutricionales en diabetes. Explica cómo gestionar carbohidratos y porciones para prevenir complicaciones y mejorar calidad de vida.

La endocrinóloga Alegyari Figueroa ha señalado que el manejo efectivo de la diabetes depende fundamentalmente de controlar las porciones, seleccionar cuidadosamente los carbohidratos y establecer planes de alimentación individualizados. Estas estrategias son esenciales no solo para mantener un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre, sino también para reducir significativamente el riesgo de complicaciones a largo plazo asociadas con esta condición crónica.

Errores comunes en la alimentación diabética

Durante una entrevista reciente, la doctora Figueroa explicó que uno de los errores más frecuentes entre los pacientes es creer que controlar el azúcar significa únicamente evitar los dulces. Sin embargo, alimentos de consumo habitual como el pan, el arroz y las viandas también contienen carbohidratos que pueden elevar los niveles de glucosa después de las comidas. Este malentendido genera confusión y puede llevar a un manejo inadecuado de la enfermedad.

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Equilibrio nutricional y fuentes de energía

La especialista destacó que el objetivo no debe ser eliminar por completo los carbohidratos, sino aprender a seleccionar aquellos que ofrecen un mayor aporte nutricional y establecer porciones adecuadas. Adicionalmente, advirtió que las restricciones alimentarias extremas no son recomendables, debido a que estos macronutrientes también representan una fuente importante de energía para el organismo. Mantener un equilibrio es clave para la salud metabólica.

Estrategias según el tipo de diabetes

En pacientes con diabetes tipo 1, dependientes de insulina, el conteo de carbohidratos adquiere especial importancia para ajustar adecuadamente el tratamiento. Por su parte, en pacientes con diabetes tipo 2 que utilizan insulina o medicamentos hipoglucemiantes, también es necesario considerar estrategias nutricionales que contribuyan a evitar episodios de hipoglucemia. Cada perfil requiere un enfoque distinto y personalizado.

Importancia de la estructura alimentaria

Cuando existe sobrepeso u obesidad, la Dra. Alegyari Figueroa indicó que el plan de alimentación debe contemplar un déficit calórico que favorezca la pérdida de peso, sin descuidar el control de los niveles de glucosa. Otro aspecto crucial es evitar la omisión de comidas, una práctica que algunos pacientes adoptan pensando que así conseguirán reducir sus niveles de azúcar. Según explicó, dejar de comer puede estimular al organismo a producir glucosa.

Suplementos y abordaje multidisciplinario

La especialista también abordó el uso de suplementos nutricionales como Glucerna, señalando que estos productos cuentan con una composición de proteínas y carbohidratos diseñada para contribuir al control glucémico. No obstante, aclaró que estos suplementos no deben sustituir una alimentación adecuada, sino utilizarse como complemento cuando las necesidades del paciente lo requieran. La diabetes requiere un abordaje integral que combine educación nutricional, actividad física y ejercicio. La doctora concluyó que el propósito no debe ser imponer dietas difíciles de mantener, sino ayudar a cada persona a incorporar hábitos alimentarios saludables que pueda sostener a lo largo de la vida.