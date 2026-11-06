Dra. Katia Angélica Figueroa presenta libro sobre investigación agrícola en COLPOS

La Dra. Katia Angélica Figueroa presenta '7 Grandes de la Investigación Agrícola' en el COLPOS Campus Córdoba, destacando trayectorias de expertos del Sistema Nacional de Investigadores.

La doctora Katia Angélica Figueroa Rodríguez, profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados (COLPOS) Campus Córdoba, presentó oficialmente su obra 7 Grandes de la Investigación Agrícola. Siete trayectorias científicas de Eméritos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores . Esta publicación busca humanizar el ámbito académico al documentar las vidas de siete científicos distinguidos. El libro fue editado por Fides Ediciones y constituye una recopilación esencial sobre la historia reciente de la ciencia en México.

Origen del proyecto en transmisiones digitales

La idea central de la obra surgió a partir de una serie de entrevistas que la doctora Figueroa transmitió a través de la plataforma Facebook. Esta iniciativa permitió acercar las historias personales de los investigadores al público general. La especialista, quien posee un doctorado obtenido en Francia y ostenta el Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), utilizó estos espacios digitales para profundizar en las biografías de los académicos. Su enfoque reside en destacar la persistencia necesaria para alcanzar la excelencia científica.

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Estructura y clasificación del Sistema Nacional

El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, creado en 1984, establece una jerarquía clara para clasificar a los científicos en México. La escala incluye las categorías de Candidato, Investigador Nacional Niveles 1, 2 y 3. La máxima distinción es Investigador Nacional Emérito, un reconocimiento vitalicio que otorga prestigio máximo a la trayectoria académica. Para obtener este nivel superior, el científico debe cumplir con 65 años o más de edad. Además, es requisito haber ocupado previamente el Nivel 3. El aspirante también debe demostrar una sólida trayectoria de liderazgo y reconocimiento como experto en su campo específico.

Resiliencia científica de Edmundo García Moya

Entre los siete eméritos destacados, la doctora Figueroa enfatizó la historia del doctor Edmundo García Moya, originario de Jalisco. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, saliendo a las 5 de la mañana a ordeñar vacas antes de estudiar. Debido a la falta de escuelas locales, era enviado a estudiar lejos de su rancho. A pesar de estas adversidades, es reconocido internacionalmente por su aportación de las "islas de fertilidad" en el desierto. Descubrió por qué crece vegetación en conjunto en zonas áridas, un hallazgo crucial para la agricultura sostenible.

Impacto humano en la investigación agrícola

El objetivo principal de la obra es conectar la ciencia con la realidad humana, alejándola de las aulas y laboratorios aislados. La doctora Figueroa señala que estas son historias de resiliencia personal y profesional. Durante la presentación en las instalaciones del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, institución fundada en 1959, se discutió el futuro práctico de la ciencia. El lema "Retomemos la cuna de la caña al servicio de las mujeres" guía este nuevo enfoque. Se busca que las mujeres cañeras conozcan los espacios de investigación y que la ciencia reconozca los obstáculos reales que se viven en el campo.