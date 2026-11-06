Dragon Ball Gekishin Squadra se retrasa hasta 2027 con cambio radical a género de acción

Bandai Namco retrasa la gran actualización de Dragon Ball Gekishin Squadra hasta marzo de 2027. El título dejará de ser MOBA para adoptar mecánicas de acción y lucha por equipos, generando controversia en la comunidad de jugadores.

La franquicia Dragon Ball continúa dominando el panorama de los entretenimientos globales, consolidando su estatus como uno de los animes y mangas nipones más queridos y populares de la historia. Mientras la serie animada más reciente triunfa en la televisión con cifras sólidas, el ecosistema de videojuegos ha experimentado una dinámica más complicada en los últimos meses. Titulos como Dragon Ball Xenoverse 3 han recibido críticas mixtas tras filtraciones de prensa, y la comunidad expresa descontento por la falta de contenido sustancial en Sparking! ZERO.

Cambio drástico de género para Ganbarion

El videojuego Dragon Ball Gekishin Squadra, desarrollado por Ganbarion y distribuido por Bandai Namco Entertainment, anuncia una transformación radical que alterará su identidad fundamental. Este título free-to-play, que debutó a finales del año pasado en dispositivos móviles, PC y consolas, sufrirá una reinvención completa de sus mecánicas para intentar remontar su recepción mixta. Los desarrolladores han confirmado que el proyecto dejará de ser un MOBA tradicional para convertirse en una experiencia centrada en la acción, similar a un juego de lucha por equipos.

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Reposición de la fecha de lanzamiento hasta 2027

La gran actualización que promete reinventar la experiencia se ha retrasado considerablemente, cambiando su calendario de lanzamiento original. Aunque se esperaba que la renovación debutara a finales de 2026 como parte de las celebraciones del primer aniversario, Bandai Namco ha comunicado oficialmente que la fecha se moverá hasta marzo de 2027. Esta decisión busca garantizar que el equipo pueda pulir el juego, solucionar errores técnicos y mejorar la estabilidad para ofrecer la calidad que los jugadores exigen.

Modificaciones en la jugabilidad y perspectiva visual

Los cambios implementados en Dragon Ball Gekishin Squadra afectarán tanto la perspectiva visual como los objetivos competitivos dentro del campo de batalla. La vista cenital característica del género MOBA será eliminada y reemplazada por una perspectiva en tercera persona, diseñada para ofrecer combates más cercanos y dinámicos. Además, se removerán los sistemas clásicos de MOBA para introducir una nueva dinámica donde el objetivo principal será recolectar las Esferas del Dragón del enemigo y transportarlas a la base aliada.

Reacciones divididas y contenido interim

El anuncio de esta transformación ha generado una división significativa en la opinión del público, con muchos fans lamentando la pérdida de la identidad original del título. A pesar de la controversia, la compañía asegura que no abandonará el juego durante el periodo de espera y que continuará lanzando parches regulares más allá del periodo semanal. Se añadirán nuevos gestos y contenidos a la Colección de Estrellas, incluyendo nuevas formas de obtener a Goku Super Saiyajin God, mientras se espera la llegada de la gran actualización en 2027.