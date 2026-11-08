Dragon Ball Super: Beerus reduce poder de Goku al omitir habilidades clave

Dragon Ball Super: Beerus omite escenas cruciales que fortalecen la narrativa divina. Los fans critican la pérdida de poder de Goku y la simplificación del lore original de la franquicia.

El estreno del capítulo 5 de la serie animada Dragon Ball Super: Beerus, emitido por Toei Animation el domingo 8 de noviembre de 2026, ha intensificado la controversia dentro de la comunidad de fans al alterar significativamente las capacidades del protagonista. Esta nueva entrega, que promete ser la versión definitiva de la historia original, ha provocado un fuerte rechazo debido a la eliminación de elementos narrativos esenciales que definían la escala de poder de Goku Super Saiyajin Dios.

El impacto de las omisiones en la narrativa

La quinta entrega de esta producción se centra principalmente en el enfrentamiento entre Goku y Bills, el Dios de la Destrucción, aunque los eventos permanecen considerablemente fieles a la película de 2013 y al anime de 2015. No obstante, las modificaciones introducidas en esta versión mejorada han sido motivo de debate, especialmente cuando se observa que el protagonista pierde su nueva transformación al final del episodio, un suceso que en la serie original ocurría varios capítulos después.

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Entre las ausencias más criticadas se encuentra la secuencia donde Bills ataca directamente a Goku, causándole lesiones graves que lo hacen caer casi desmayado hacia la Tierra. En el material original, esta herida se regeneraba por sí sola, demostrando la robustez de su forma divina. Al eliminar esta parte, Dragon Ball Super: Beerus ha quitado efectivamente la habilidad de regeneración que antes brindaba el Super Saiyajin Dios a Goku, debilitando así al personaje en comparación con su contraparte de 2015.

La controversia sobre el poder de los personajes

Los fanáticos señalan que estas decisiones no solo afectan la batalla actual, sino que ignoran explicaciones fundamentales proporcionadas por los Kaioshin en el anime de 2015 y el manga oficial de Toyotaro. En la trama canónica establecida, se afirmaba que Goku y Bills poseían tanta fuerza que un intercambio de golpes podría destruir el universo entero. Esta premisa obligaba a Goku a contrarrestar los ataques con técnicas específicas para equilibrar la energía y evitar la catástrofe cósmica, un detalle que Dragon Ball Super: Beerus ignora por completo.

Aunque la eliminación de estas escenas hace que el combate sea más dinámico y rápido, la mayoría de la audiencia considera que resta impacto visual y contextual al conflicto. Un usuario expresaba su decepción afirmando que la versión de 2026 arruinó el aspecto divino de la transformación, haciéndola menos impresionante que las formas no divinas anteriores. Esta opinión refleja el sentimiento generalizado de que la saga ha perdido profundidad narrativa al priorizar la acción inmediata sobre la coherencia del lore.

Reacciones y contexto de la producción

La serie animada fue anunciada a principios de este año durante el evento Genkidamatsuri, donde también se mostraron videojuegos y otros proyectos de la franquicia. Los responsables indicaron que esta versión mejorada buscaba corregir errores de animación y cambiar escenas para agilizar el ritmo, pero los cambios en la narrativa han resultado impopulares. Los responsables confirman que se hicieron ajustes, pero estos han generado un divide en la comunidad.

Los entusiastas de la obra de Akira Toriyama reconocen las mejoras técnicas respecto a la versión original debutada hace más de una década, pero lamentan que la falta de interacciones con otros personajes, como Videl, Gohan y Goten, haya reducido el encanto de la serie. Algunos comparan la experiencia actual con Super Dragon Ball Heroes, donde la acción predomina sobre el desarrollo, citando la eliminación de escenas cómicas como el Bingo de Vegeta en el capítulo 3 como prueba de esta tendencia.

Próximos pasos y opiniones divididas

El episodio 4 ya había dividido opiniones por la selección musical y la forma fugaz en que se abordó el embarazo de Videl, lo que sugiere un patrón de decisiones editoriales que prioriza la velocidad sobre los detalles. Con el capítulo 5 mostrando a Goku perdiendo poder prematuramente, la tensión entre los creadores y la base de fans continúa creciendo, dejando en duda si los ajustes posteriores restaurarán los elementos que dan sentido al poder divino de los personajes.