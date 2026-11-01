Dragon Ball Super: Beerus Remake Episodio 4 Controvierte Cambios Musicales

El episodio 4 del remake de Dragon Ball Super: Beerus, estrenado el 1 de noviembre de 2026, genera debate por la ausencia de música y ajustes de trama que dividen a los fanáticos.

El episodio cuatro de Dragon Ball Super: Beerus, una nueva adaptación del clásico anime, se estrenó en la televisión japonesa y en la plataforma Crunchyroll el domingo uno de noviembre de dos mil veintiséis. Esta entrega, que continúa la transmisión semanal del proyecto, ha generado una importante polémica entre la comunidad de seguidores debido a las decisiones creativas tomadas durante la producción.

Adaptación Fiel y Cambio Musical Polémico

El capítulo inicia retomando los eventos del episodio anterior, donde el dios de la destrucción Bills reta a Oolong a un desafío de piedra, papel o tijera. Esta jugada permite que el cerdito tenga la oportunidad de salvar la Tierra de la destrucción inevitable, aunque finalmente falla y sella el destino del planeta. Ante la inminente eliminación del mundo por parte de Bills mediante una poderosa bola de energía, aparece Goku con una propuesta estratégica.

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Goku sugiere reunir las Esferas del Dragón para interrogar a Shenlong sobre cómo invocar la transformación del Super Saiyajin Dios. Se revela entonces que este poder se alcanza reuniendo a cinco saiyajines de corazón puro. De esta manera, Goten, Trunks, Gohan, Vegeta y Videl, quien se encuentra embarazada en este punto de la narrativa, proceden a realizar el ritual final.

Al término del episodio, Goku logra convertirse exitosamente en el Super Saiyajin Dios. Antes de que concluya la narración, se muestran flashbacks que confirman que Vegeta cumplió su promesa de la saga de Majin Buu al llevar a Trunks al parque de diversiones. Esta secuencia completa el episodio dos de la versión original, pero en esta nueva adaptación solo se presenta como un recuerdo breve.

Críticas a la Dirección y Ausencia de Banda Sonora

Aunque los acontecimientos centrales son esencialmente los mismos que se vieron hace más de una década, el equipo de dirección introdujo cambios para mejorar el ritmo y eliminar escenas consideradas innecesarias. Sin embargo, un momento específico ha sido muy criticado por la audiencia: la aparición de Goku en la parte superior del barco de Bulma. En el anime original de dos mil quince, esta escena iba acompañada de una música alegre llamada Omen of Vicory, la cual fue ampliamente criticada por muchos espectadores por considerarla infantil.

En esta nueva versión, la aparición milagrosa de Goku ocurre en completo silencio. Solo se pueden escuchar efectos de sonido, sin ningún tipo de banda sonora de fondo. Esta ausencia hace que la escena se sienta mucho más seria, pero hay opiniones que argumentan que Toei Animation cometió un error al no incluir un reemplazo musical que aportara más fuerza e impacto a la secuencia visual.

División en la Comunidad de Fans

Las redes sociales se han llenado de críticas respecto a este momento y a otras escenas del episodio cuatro. Algunos usuarios aprovecharon la ocasión para comparar la nueva versión con la banda sonora original, generando resultados que muchos consideran más divertidos. Un fanático comentó en redes que, con tres versiones disponibles, es desolador que no haya un consenso sobre cuál es la mejor. Muchos fans aún prefieren la película o la versión de dos mil quince por su banda sonora y escenas no cortadas.

Existe la creencia de que un problema grave del anime es su dependencia como base de la versión de dos mil quince. Esta limitación impide realizar grandes cambios creativos y obliga a los animadores a reciclar escenas antiguas. En consecuencia, muchos eventos de la serie original quedan olvidados y el ritmo de la trama se siente excesivamente acelerado en esta nueva entrega.

Ajustes de Trama y Animación Renovada

Por ejemplo, cuando Goku aterriza en el barco en Dragon Ball Super: Beerus, lo hace inmediatamente en la planta baja tras su llegada. Esto contrasta con el anime de dos mil quince, donde descendía poco a poco. Este cambio es uno de los muchos ajustes que buscan darle un tono más serio al espectáculo, aunque la esencia de la historia permanezca intacta.

Otro cambio sutil pero notable que puede pasar desapercibido para el espectador promedio es la reacción de Shenlong. En esta nueva versión, el dragón no muestra miedo al ver a Bills, el dios de la destrucción. Estos pequeños ajustes contribuyen a que la serie se sienta más madura, a pesar de que la narrativa principal sigue siendo muy similar a la versión original.