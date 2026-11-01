Dragon Ball Super llega a Disney+ con doblaje latino por primera vez

Disney+ estrena los 131 episodios de Dragon Ball Super en español latino. Es la primera vez que el anime original está disponible en streaming fuera de Crunchyroll.

La franquicia Dragon Ball Super ha alcanzado un hito significativo para sus seguidores en Latinoamérica, ya que los 131 episodios de la serie original han llegado al servicio de streaming Disney+. Este lanzamiento, ocurrido de manera inesperada durante la noche del 31 de octubre de 2026, marca la primera vez en la historia que el anime producido por Toei Animation está disponible en esta plataforma digital con doblaje latino. Los fans ahora pueden revisar toda la narrativa completa, abarcando desde el arco de Beerus hasta la intensa batalla contra Jiren en el Torneo del Poder.

Hito histórico en servicios de streaming

Esta incorporación representa un cambio importante en la disponibilidad de contenido, pues anteriormente Crunchyroll poseía la exclusividad de la serie. Hasta este momento, no existía otra opción para ver la totalidad de la obra en una plataforma de suscripción diferente. La llegada a Disney+ ofrece a la audiencia regional una alternativa válida y accesible para disfrutar de la obra maestra creada por Akira Toriyama sin depender de otros proveedores digitales.

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El anime comenzó su transmisión original en el año 2015, pero la versión con voces en español latino no se estrenó oficialmente en medios digitales hasta ahora. Anteriormente, la serie se emitió a través de Cartoon Network hasta el 5 de agosto de 2017, y posteriormente pasó por Warner Channel, Canal 5 y otros espacios de televisión abierta en México y otros países. Sin embargo, nunca antes había estado disponible para su consumo bajo demanda en internet con esta calidad y completitud.

Reparto vocal y producción original

La nueva disponibilidad en Disney+ incluye la participación del elenco de doblaje original que consolidó la popularidad de la serie en la región. Mario Castañeda regresa a su icónico rol como Goku, mientras que René García vuelve a interpretar a Vegeta. El equipo también cuenta con José Luis Orozco y Arturo Castañeda, quienes dan vida a Beerus y Whis, respectivamente. Esta continuidad vocal es crucial para mantener la esencia emocional de las escenas más memorables de la saga.

Además, el reparto reúne a figuras destacadas como Gerardo Reyero como Freezer, Luis Alfonso Mendoza como Gohan y Carlos Segundo como Piccolo. La presencia de estos actores permite que los espectadores experimenten la nostalgia y la intensidad de los combates con las voces que acompañaron su crecimiento cultural. La decisión de incluir este doblaje específico responde a la alta demanda de los fanáticos que prefieren el idioma local sobre los subtítulos.

Diferencias con el remake actual

Es fundamental aclarar que este lanzamiento no debe confundirse con Dragon Ball Super: Beerus, el remake que actualmente se transmite en Japón y otras plataformas. Dicha remasterización solo cuenta con voces japonesas y subtítulos en español, sin doblaje completo para nuestra región. Mientras que los suscriptores de Netflix, HBO Max y Disney+ deben esperar una semana para ver los episodios de estreno del remake, la serie original ya está disponible de inmediato en Disney+.

Anteriormente, el actor Koichi Yamadera confirmó que no grabó nuevas líneas para el remake, lo que sugiere que el trabajo de localización podría ser limitado. Se desconoce si una hipotética versión en doblaje latino del remake reutilizaría los diálogos de Mario Castañeda y su compañía. Por ahora, Dragon Ball Super: Beerus sigue en emisión, habiéndose estrenado el capítulo 4 recientemente en Crunchyroll.

La llegada de los 131 episodios originales a Disney+ consolida una oferta robusta para los aficionados. Aunque se desconoce si eventualmente llegarán a Netflix o HBO Max, la exclusividad temporal en Disney+ permite a los usuarios disfrutar de la obra completa. Este movimiento abre puertas a futuras colaboraciones y demuestra el interés continuo en preservar el legado de la franquicia en formatos digitales modernos.