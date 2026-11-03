Dragon Ball Super manga Shueisa Jump Festa 2027 cancelación Toyotaro

La exclusión del manga de Dragon Ball Super de la Jump Festa 2027 genera dudas sobre su futuro tras el fallecimiento de Akira Toriyama. Análisis de la situación de Shueisha y Toyotaro.

La franquicia Dragon Ball Super enfrenta un momento crítico e incierto tras la decisión de la editorial japonesa Shueisha de eliminar por completo la participación del manga oficial en su evento anual más importante, la Jump Festa 2027. Esta omisión repentina ha desatado una ola de especulaciones entre la comunidad global de fanáticos sobre el posible fin definitivo de la serialización creada por Toyotaro, especialmente en el contexto posterior a la trágica pérdida de Akira Toriyama a principios de 2024.

Exclusión repentina del manga en Jump Festa 2027

El manga oficial de Dragon Ball Super comenzó a publicarse en el año 2015, inicialmente concebido como un complemento publicitario para la serie de anime producida por Toei Animation. Cuando la adaptación animada concluyó sus emisiones en 2018 tras un total de 131 episodios, la obra gráfica de Toyotaro se convirtió en la fuente principal de la narrativa, presentando dos arcos argumentales originales que aún no han sido adaptados a la animación.

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La ausencia total de Dragon Ball Super en el anuncio inicial de la Jump Festa 2027, celebrado recientemente, llamó poderosamente la atención. Aunque se esperaba que la serie tuviera una presencia visual en la zona Jump Original Art World para exhibir ilustraciones originales, la actualización del cronograma del evento del 2 de noviembre de 2026 confirmó su eliminación completa del programa oficial.

Este espacio vacante será ocupado por Metaphor: ReFantazio, una adaptación a manga de un videojuego que se publica actualmente en la revista V-Jump de la misma editorial. Esta sustitución directa ha sido interpretada por muchos observadores como un indicio claro de un cambio estratégico por parte de la compañía.

Disputas de derechos y postura de Toyotaro

Tras el fallecimiento del creador original, se han generado disputas internas complejas regarding los derechos intelectuales de la obra. Estos derechos se distribuyen actualmente entre el patrimonio familiar de Akira Toriyama, Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco y Capsule Corporation Tokyo, compañía fundada por el exeditor Akio Iyoku. La gestión de estos activos ha sido un tema de gran sensibilidad en la industria.

Toyotaro, el mangaka actual, ha mantenido una postura cautelosa pero esperanzadora. En el pasado, comentó que no es imposible retomar la serialización sin la colaboración directa del autor original y sugirió que un eventual regreso podría estar cerca. Además, continúa su iniciativa mensual publicando ilustraciones especiales de personajes secundarios, actualizando sus redes sociales con la frase "todo es por el regreso de la serie".

Sin embargo, la situación de Toyotaro en el evento también es particular. Se reporta que el artista asistirá de forma independiente y no lo hará en representación oficial de Shueisha, lo que refuerza la idea de que existe una distancia profesional entre el creador del manga y la editorial principal.

Cambio en la presencia de Toei Animation

A pesar de la exclusión del manga, la franquicia sí tendrá una presencia oficial en la Jump Festa 2027, pero estará limitada exclusivamente al anime Dragon Ball Super: Beerus a través de un stand dedicado de Toei Animation. Esta distinción es crucial, ya que separa claramente la propiedad del contenido animado de la propiedad del contenido escrito.

La separación física y promocional sugiere que la editorial está reevaluando cómo presenta las diferentes ramas de la franquicia. La limitación de la presencia de la serie en el evento parece indicar una reestructuración interna significativa que afecta la visibilidad del producto impreso.

Demolición del estudio y futuras expectativas

El contexto físico también refleja esta incertidumbre, ya que las autoridades de Japón demolieron el antiguo edificio de Bird Studio de Akira Toriyama, donde el autor trabajó durante muchos años. Este evento físico simboliza la pérdida de un espacio histórico de creación.

En el peor de los escenarios, los fanáticos temen que el capítulo 104 sea el último de la historia del manga. En un escenario más positivo, se cree que Akio Iyoku podría hacerse con los derechos de publicación para continuar la serialización fuera del control directo de Shueisha.

Mientras todos los involucrados guardan silencio oficial sobre los detalles de esta reestructuración, la comunidad permanece expectante. La próxima actualización del estado del manga será decisiva para determinar si esta pausa indefinida se convierte en un descanso temporal o en el final definitivo de la era Toyotaro.