Sony ofrece Dragon Ball Xenoverse 2, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 y Amnesia: The Bunker gratis para suscriptores de PS Plus desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 4 de enero de 2027.

El servicio de suscripción de Sony, PlayStation Plus, ha confirmado que los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán obtener Dragon Ball Xenoverse 2 sin costo adicional a partir del 1 de diciembre de 2026. Este título, desarrollado por Bandai Namco, se une a dos producciones más en la promoción mensual del mes de diciembre, marcando la última ronda de regalos de videojuegos para el año 2026 antes del cierre del calendario.

Dragon Ball Xenoverse 2 y catálogo de diciembre

Además del aclamado RPG de acción basado en el universo creado por Akira Toriyama, la selección de diciembre incluye Tony Hawk's Pro Skater 3+4 y Amnesia: The Bunker. Los jugadores activos de PlayStation Plus Essential y niveles superiores podrán reclamar estos tres títulos en sus bibliotecas digitales durante el periodo que comienza el 1 de diciembre de 2026 y finaliza el 4 de enero de 2027. Esta oportunidad permite a los consumidores acceder a contenido de alto perfil sin gastos adicionales dentro de su membresía vigente.

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Mecanismo de acceso y niveles de suscripción

Desde el año 2022, el programa de suscripción de PlayStation se estructura en tres niveles centrales: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium. Cada uno de estos planes otorga acceso a la librería mensual de videojuegos gratuitos, que incluye tres o más títulos seleccionados cada mes. Para esta promoción específica, la disponibilidad de Dragon Ball Xenoverse 2 se limita a la versión básica del juego, excluyendo paquetes de expansión o contenido premium adicional que puedan existir en el mercado. Los usuarios pueden asegurar las copias digitales antes de la fecha de vencimiento.

Análisis de los títulos gratuitos seleccionados

Dragon Ball Xenoverse 2, lanzado originalmente en 2016, ha recibido numerosas actualizaciones y expansiones a lo largo de la última década que ampliaron su arco narrativo y agregaron nuevos personajes jugables. Por otro lado, Tony Hawk's Pro Skater 3+4, una colección desarrollada por Galaxy Studios y Activision, mantiene una puntuación de 82 en Metacritic tras ser elogiada por la comunidad. Por su parte, Amnesia: The Bunker, un juego de terror psicológico de Frictional Games publicado en 2023, sitúa al jugador en la piel del soldado francés Henri Clément, enfrentando criaturas y pesadillas en un entorno de supervivencia.

Próximos lanzamientos y contenido adicional

La celebración del décimo aniversario de Dragon Ball Xenoverse 2 ha traído contenido inédito que incluye recompensas desbloqueables para la próxima entrega, Dragon Ball Xenoverse 3, cuyo debut está previsto para la segunda mitad de 2027. Adicionalmente, PlayStation Plus prepara la incorporación de Dynasty Warriors Origins, de Koei Tecmo y Omega Force, al catálogo de PS Plus Extra y Premium a finales de 2026. El nivel Premium también expandirá su catálogo retro con Ratchet & Clank, el primer juego de Insomniac Games, mientras se confirma la lista completa de nuevas incorporaciones.

Plazos y juegos restantes del mes actual

Los suscriptores de PlayStation Plus aún tienen tiempo para reclamar los videojuegos que conformaron la alineación gratuita de noviembre, que incluye Dead Island 2, Monster Train 2 y Tomb Raider IV - VI Remastered. Estos títulos específicos estarán disponibles para la reclamación hasta el 30 de noviembre. Después de esta fecha, el acceso a estos juegos cesará a menos que el usuario mantenga una suscripción activa en el momento del reclamo. Se recomienda verificar el estado de la membresía para garantizar la conservación de estos títulos en la biblioteca personal.