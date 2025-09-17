Drama y emociones en las canchas del mundo: Juventus, Pumas y más

¡Una intensa jornada de fútbol con pasión, emociones y sorpresas! Juventus se salvó al final del partido, Pumas vive la cultura mexicana y Monterrey consolida su liderato.

Con gran dramatismo y tensión, Juventus y Dortmund empataron en un partido cardiaco en Turín. El equipo italiano, que sufrió la expulsión de Dani Carvajal, no tuvo fácil enfrentamiento ante el conjunto francés en su debut en la Fase de Grupos de la Copa de Europa. En Londres, los Spurs lograron una victoria polémica en el máximo torneo de clubes europeo. Los ánimos se desataron en el encuentro, que dejó incómodos momentos para ambos equipos.

Pumas sigue cosechando éxitos y alegría en la Liga MX. Los jugadores del equipo mexicano degustaron dulces tradicionales, mostrando sus reacciones únicas en un divertido momento. La esposa de Ramsey se unió a las celebraciones mexicanas con un sorprendente plato. El refuerzo de Pumas continúa disfrutando su estancia en la Liga MX y asistió a un concierto junto a Efraín Juárez. Monterrey logró una victoria contundente contra Gallos Blancos en un partido donde destacaron los Rayados, manteniendo su posición en la cima de la competencia. San Luis dejó escapar la victoria ante Xolos en el cierre de la jornada 8. El Clásico América vs. Chivas estuvo marcado por la bronca tras el gol de Hormiga. Las bancas se vaciaron, todos se volvieron en contra de Guti, pero el árbitro central decidió no mostrar tarjetas rojas en un cierre dramático. El público quedó con altas expectativas para la próxima jornada





FUTBOL JUVENTUS DORTMUND PUMAS RAYADOS AMERICA CHIVAS CHAMPIONS LEAGUE

