Dreame se consolida como líder mundial en ventas de aspiradoras robot

Dreame, iniciamente fabricante para Xiaomi, reporta un crecimiento anual superior al 100% durante seis años y se posiciona en el primer lugar mundial en ventas e ingresos de aspiradoras robot durante el primer trimestre de 2026, según IDC.

Desde que tengo memoria, siempre he querido saber los 'porqué' detrás de los gadgets. También soy el chico de los cupones, que busca ofertas hasta en lugares insospechados.

Mi pasión por la tecnología me ha llevado a lugares increíbles y ahora tengo la oportunidad de estar en el equipo editorial de Xataka México. Dreame, que antes fabricaba aspiradoras para Xiaomi, se ha posicionado como la número uno en ventas e ingresos, de acuerdo con el último estudio de la IDC. Desde hace un par de años, la marca ha tenido un crecimiento exponencial bastante agresivo.

De hecho, en el primer cuarto de 2025, Ventas de Dreame en 2026 a nivel mundial la marca lidera la participación de mercado en 30 países, incluyendo más del 50% de cuota en 10 de ellos, respaldada por una tasa de crecimiento anual superior al 100% durante seis años consecutivos. De hecho, la marca escaló dos posiciones respecto al último informe, en el que se encontraba en la posición tres.

No está de más mencionar que esta afirmación, sin ser falsa, tiene trampa. Por ejemplo, en México aterrizó oficialmente luego de un par de años tanteando el mercado con uno que otro lanzamiento. Aun así, lo impresionante es que la mayoría de sus aspiradoras robot importantes pertenecen al sector de gama alta, mientras que Dreame tiene presencia en más de 120 países y regiones, y cuenta con más de 6,500 tiendas insignia en todo el mundo.

Alcanzar el puesto No. 1 mundial tanto en ventas como en ingresos durante el primer trimestre de 2026, según IDC, representa un hito muy importante para Dreame Robot Vacuum. Este logro refleja nuestro compromiso a largo plazo con la innovación, la calidad y el diseño centrado en el usuario. Seguiremos ampliando los límites de la robótica para el hogar con el objetivo de crear experiencias de vida más inteligentes y significativas para personas de todo el mundo.

Al parecer, cada vez más personas confían en que una aspiradora robot les haga la limpieza. De acuerdo con los datos del IDC en su informe, se enviaron alrededor de 32.7 millones de robots de limpieza a nivel mundial, lo que representó un aumento del 20.1%. El resto correspondió a limpiadores de ventanas, cortadoras de pasto, limpiadores de cocina, entre otros. Personalmente, durante el último IFA, los mercados donde hubo mayor crecimiento de estos productos fueron Oriente Medio y África.

De hecho, al final del año pasado, Roborock mantuvo el liderazgo en el segmento premium. Este contexto muestra un mercado en expansión acelerada, donde Dreame ha sabido capitalizar la demanda global por soluciones de limpieza automatizadas, superando a competidores establecidos gracias a su agresiva estrategia de crecimiento y amplia distribución internacional





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