Dron ruso impacta en Rumanía y la OTAN promete defender su territorio

Un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en Rumanía, causando heridos leves. La OTAN condenó el incidente y prometió defender cada centímetro de su territorio, mientras Rumanía cierra el consulado ruso.

La OTAN acusó el viernes a Moscú de comportamiento imprudente y prometió defender cada centímetro del territorio aliado después de que Rumanía informara que un dron ruso se estrelló contra un bloque de apartamentos en el estado miembro de la alianza durante un ataque contra la vecina Ucrania .

El Ministerio de Defensa de Rumanía reportó que una mujer y un niño sufrieron heridas leves durante la noche en Galati, cerca de la frontera con Ucrania, después de que un radar detectara la entrada de un dron ruso en el espacio aéreo rumano. Las fotografías del lugar mostraban ladrillos carbonizados y dañados en el tejado del edificio de apartamentos de diez plantas, que según las autoridades rumanas fue alcanzado por un dron que explotó al impactar, destrozando un piso de la última planta.

La agencia de noticias rusa TASS citó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien afirmó que el presidente Vladimir Putin había sido informado sobre el incidente. Por otra parte, Dmitry Medvedev, vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió a los líderes europeos que los drones seguirían entrando sin control en sus países e impidiendo que sus poblaciones durmieran en paz.

Fue la primera vez que una zona densamente poblada de un país miembro de la OTAN resultaba afectada, causando heridos, durante la guerra de Rusia en Ucrania, y es probable que el incidente aumente las tensiones en el flanco oriental de la alianza, ya que los estados miembros temen que la guerra se extienda más allá de sus fronteras. El comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos nosotros, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en X después de hablar por teléfono con el presidente rumano Nicusor Dan, cuyo país pertenece tanto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como a la Unión Europea.

Afirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado, dijo, sin mencionar la activación de la cláusula de defensa mutua de la OTAN. Seguiremos reforzando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluidos los drones. Dan dijo que el consulado ruso en la ciudad de Constanza, en el sureste del país, sería cerrado y el cónsul expulsado.

La agencia TASS citó a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, quien afirmó que Moscú respondería con rapidez a la decisión de Bucarest de cerrar el consulado. Rumanía, que comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros (400 millas) con Ucrania, afirmó que los drones rusos habían violado su espacio aéreo 28 veces desde que Moscú comenzó a atacar los puertos ucranianos al otro lado del río Danubio tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Stephen Evelyn, un ciudadano estadounidense de 44 años que vive en Galati, lo calificó de otra provocación de los rusos. No creo que esto haya sido un accidente; ha ocurrido demasiadas veces como para que los rusos lo hagan por casualidad, dijo. O eso, o son sumamente incompetentes para librar una guerra, pero la OTAN tiene que hacer algo al respecto.

Desde que Moscú invadió Ucrania, se han producido múltiples incursiones en el espacio aéreo de la OTAN, sobre todo cuando más de 20 drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco la noche del 9 al 10 de septiembre. En las últimas semanas, drones ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo de los países bálticos, sembrando confusión y aumentando las tensiones con Rusia.

Rumanía ha solicitado a sus aliados de la OTAN el despliegue de capacidades antidrones adicionales en el país. Fuentes oficiales indican que Bucarest necesita radares de baja altitud y drones interceptores. Un portavoz de la OTAN declaró el viernes que se están considerando posibles medidas defensivas adicionales.

Las autoridades locales del sur de Ucrania informaron que el puerto de Izmail, en la región de Odesa, al otro lado de la frontera con Galati, fue atacado con drones a primera hora del viernes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmó que Kiev estaba dispuesto a apoyar a Rumanía de cualquier forma que sea necesaria. El Ministerio de Defensa rumano informó que dos cazas F-16 despegaron y un helicóptero militar fue enviado para monitorear el ataque.

Los pilotos fueron autorizados a derribar cualquier dron sin poner en peligro las zonas habitadas. Se advirtió a los residentes de los condados fronterizos de Braila, Galati y Tulcea que buscaran refugio. El dron permaneció en el espacio aéreo rumano durante cuatro minutos y voló a baja altitud durante diez kilómetros, lo que dificultó su detección por radar, según declaró el general de brigada rumano Gheorghe Maxim.

En una rueda de prensa, declaró que, si bien el sistema antidrones estadounidense Merops está operativo en Rumania, aún no está completamente integrado con las defensas aéreas nacionales y habría sido demasiado arriesgado utilizarlo en una ciudad. Este incidente subraya la vulnerabilidad de los estados miembros de la OTAN ante ataques con drones y la necesidad de una mejor coordinación y equipamiento para proteger a los civiles.

La OTAN debe considerar seriamente el refuerzo de su defensa aérea en el flanco oriental para disuadir futuras provocaciones rusas. Mientras tanto, la población local en Galati y otras zonas fronterizas vive con el temor constante de nuevos ataques, lo que genera un clima de inseguridad y tensión. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de hostilidades y la posibilidad de que el conflicto se extienda aún más





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