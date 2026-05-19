Dudas sobre el registro obligatorio de celulares: ¿cuales líneas quedan exentas del proceso manual?

Este registro obligatorio de líneas telefónicas afecta a las líneas pospago o de renta fija y a quienes tengan contratos de servicio prepago. Las compañías telefónicas serán las encargadas de la alta automática de las líneas pospago o de renta fija, sin que se requiera manualmente el registro por parte de los usuarios. Actualmente, el registro avanza en poco menos de un mes y se espera que queden registradas en aproximadamente 1.5 millones de líneas cada día antes del 30 de junio.

Estas líneas no tendrán que hacer el registro obligatorio de celulares antes del 30 de junio. Las líneas pospago o de renta fija quedarán registradas automáticamente; el trámite obligatorio aplica principalmente para usuarios prepago.

El objetivo de este padrón es vincular cada línea móvil con la identidad de su propietario para combatir delitos como extorsiones, fraudes y el uso de números anónimos relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, el registro obligatorio aplica de manera distinta dependiendo del tipo de servicio contratado.





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5. Telemovil 6. Registro Obligatorio 7. Registro Telefonico 8. Celular 9. Usuarios Prepago

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