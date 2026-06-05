Duplican el costo de la presa Mujer Solteca y carece de dictamen ambiental, advierten organizaciones oaxaqueñas

El Observatorio Comunitario del Agua y del Medio Ambiente de Oaxaca denuncia que la licitación para la presa Mujer Solteca, adjudicada a GAMI, ha duplicado su presupuesto y avanza sin el permiso ambiental necesario, poniendo en riesgo ecosistemas y comunidades locales.

El Observatorio Comunitario del Agua y del Medio Ambiente de Oaxaca ( OCCAMA ) ha puesto en la luz pública una serie de irregularidades que rodean la reciente licitación para la construcción de la presa conocida como Mujer Solteca, anteriormente denominada Paso Ancho y Margarita Maza.

Según el observatorio, el proyecto ya ha duplicado su presupuesto inicial, pasando de 7 775 millones de pesos a 15 944 millones, sin contar con un dictamen favorable de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional. Este salto de costos y la falta de los permisos ambientales necesarios fueron denunciados en una conferencia de prensa el 1 de junio, donde los representantes del OCCAMA expresaron su profunda preocupación por la rapidez con que el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están impulsando la obra, pese a las graves deficiencias técnicas y los impactos socioambientales que podría generar.

La empresa adjudicataria, GAMI Ingenierías e Instalaciones S.A. de C.V. , fue la única de las nueve propuestas que cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos por Conagua. GAMI, que ha participado en obras como el rompeolas del puerto de Salina Cruz, el tramo 3 del Tren Maya y diversos segmentos del Segundo Piso de la Ciudad de México, aseguró que su experiencia garantizará la calidad del megaproyecto hidráulico.

La presa Mujer Solteca se ubicará en el municipio de Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oaxaca, y está diseñada para abastecer de agua a la ciudad de Oaxaca y su zona metropolitana durante los próximos cincuenta años. La estructura contará con una cortina de 72 metros de altura y 214 metros de longitud, con una capacidad de almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos, y se construirá en varias fases que incluyen la habilitación de caminos, obras de desvío de agua, sistemas de control de excedentes, toma de agua para una planta potabilizadora y la extensión de un acueducto.

Sin embargo, el OCCAMA señala que la falta de transparencia y el desconocimiento de la normativa ambiental son puntos críticos que no pueden pasar desapercibidos. Los 28 organismos que conforman el observatorio instan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) a vigilar estrictamente el cumplimiento de la legislación ambiental y a detener cualquier avance de la obra hasta que se obtenga un dictamen ambiental definitivo.

Según el observatorio, la Manifestación de Impacto Ambiental Regional presentada es insuficiente porque minimiza la importancia biológica y ecológica de los ecosistemas afectados, lo que podría traducirse en daños irreparables para la flora, la fauna y las comunidades indígenas de la zona. La denuncia también destaca que la empresa ganadora ha trabajado bajo diferentes administraciones, incluida la del Tren Maya, lo que plantea dudas sobre la continuidad de los criterios de sostenibilidad y respeto a los derechos de los pueblos originarios





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presa Mujer Solteca Impacto Ambiental OCCAMA GAMI Ingenierías Oaxaca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mujer amenaza a rescatista por alimentar animales de la calle: “Les voy a echar agua”La grabación ya recorre la red y ha causado la opinión de diversos internautas quienes hablan de la señora que busca impedir el alimento a los animales de la calle

Read more »

Mujer asesinada por disparo en colonia Universidad PuebloUna mujer fue asesinada por un disparo de arma de fuego en la colonia Universidad Pueblo, luego de una discusión con su pareja sentimental.

Read more »

Encuentran cuerpo de mujer en límites de Tepoztlán; podría ser de la joven Michelle ItzayanaDe confirmarse la identidad de Michelle Itzayana sería la tercera estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desaparecida y privada de a vida en lo que va del año

Read more »

Mujer es baleada por su pareja en colonia Universidad PuebloUna mujer de 34 años fue herida de bala en el abdomen por su pareja sentimental luego de una discusión por la forma en que tocó la puerta de una vivienda. El agresor, identificado como Aniceto N., de 64 años, fue detenido tras el incidente.

Read more »