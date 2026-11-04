Duración estimada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2

Conoce cuánto tiempo tomará completar la nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, que llega el 5 de noviembre con mejoras visuales y de control.

La reedición de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 está programada oficialmente para su lanzamiento el próximo 5 de noviembre. Aunque la compañía no ha proporcionado una cifra exacta de duración, los análisis basados en el título original sugieren que completar la campaña principal requiere entre 25 y 30 horas de juego. Este estimado considera la experiencia media de los jugadores al enfrentarse a los acertijos y batallas contra jefes.

Duración original en Nintendo 64 vs nueva edición

El título debutó en 1998 para Nintendo 64 y estableció un estándar de ambición que permitía partidas extensas. Completar la historia principal en la versión clásica también tomaba entre 25 y 30 horas, dependiendo de la destreza del jugador. La exploración de mazmorras y el aprendizaje de los patrones de los enemigos variaban considerablemente el tiempo total. Quienes buscaban el final completo y los secretos ocultos debían invertir aún más tiempo en actividades secundarias.

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Las actividades adicionales incluían la búsqueda de las 100 arañas doradas Gold Skulltulas por todo Hyrule. También era necesario recolectar piezas de corazón para mejorar la salud del personaje Link. Las misiones de los habitantes del reino y los minijuegos como la galería de tiro o el estanque de pesca alargaban significativamente la experiencia. Esta estructura mantenía a los jugadores inmersos durante decenas de horas adicionales.

Modificaciones técnicas y de jugabilidad

Nintendo reconstruyó las funciones del juego desde cero para la nueva edición, adaptándolas a estándares modernos. Se introdujo un salto manual y la capacidad de correr manteniendo presionado un botón específico. La cámara ahora es completamente libre, permitiendo una perspectiva más flexible durante la exploración. Estos cambios buscan ofrecer una experiencia más cómoda sin alterar la esencia de la aventura original.

Los escenarios han sido ajustados para que las distancias entre plataformas y obstáculos sean más manejables con las nuevas mecánicas. El mapa de Hyrule presenta modificaciones visuales y de diseño respecto al título de 1998. En el Templo del Agua, se han añadido estructuras enrejadas que permiten observar habitaciones contiguas. Esta mejora facilita la comprensión de la distribución de las áreas y reduce la frustración por perderse en el laberinto.

Estimaciones de tiempo y impacto en la experiencia

Las estimaciones actuales apuntan a que una partida más completa podría extenderse hasta las 30 o 35 horas. Esta cifra no representa una duración confirmada oficialmente por Nintendo, pero refleja los ajustes realizados. La mayor libertad de movimiento y las mejoras visuales podrían incentivar a los jugadores a dedicar más tiempo a descubrir todos los secretos. La estructura narrativa y los elementos clave se mantienen intactos para preservar la nostalgia.

El remake llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre. Los jugadores veteranos y nuevos públicos podrán experimentar esta historia icónica con herramientas modernas. La duración estimada sugiere que la aventura seguirá siendo una experiencia inmersiva y detallada. Se espera que la comunidad analice en profundidad las diferencias con la versión original tras su salida.