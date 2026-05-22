Durango ha sido golpeado por una grave crisis constructiva, en la que el sector registra una caída anual del 52.2 por ciento en el valor de producción y se sitúa entre las entidades con mayor caída del país. Además, la encuesta ENEC arrojó decrecientes cifras en cuanto al Personal Ocupado y Horas Trabajadas. La observación de la ASF indica preocupaciones sobre posible irregularidad fiscal en el municipio Morenista de Madera, Chihuahua.

Durango atraviesa una grave crisis constructiva, con un desplome del valor de producción del 52.2 por ciento en el primer trimestre de 2026, siendo entre las entidades con mayor caída del país.

El índice de valor de producción apenas alcanzó los 28 puntos, uno de los niveles más bajos en el país. Además, la encuesta reveló una disminución del personal ocupado en un 12.3 por ciento y horas trabajadas en un 11.6 por ciento. Estos indicadores reflejan un estado con menos obras, empleo, movimiento económico y afectaciones en miles de familias. La preocupación entre empresarios crece por la falta de proyectos y los incrementos en costos de materiales.

El gobernador Esteban Villegas parece más concentrado en construir presencia en redes sociales que en reactivar el estado. La construcción es tradicionalmente uno de los motores de empleo, inversión y crecimiento, por lo que su estancamiento afecta directamente a la población.

La auditoría de la ASF 2024 planteó preocupaciones sobre posible irregularidad fiscal en el municipio Morenista de Madera, Chihuahua, detectando deficiencias en la retención y depósito del pago a trabajadores, escandalosos gastos en alimentos y utensilios sin justificar cantidades entregadas u otras contribuciones. Los ciudadanos y empresarios cuestionan la capacidad del gobierno estatal para tomar medidas eficaces, mientras Durango pierde dinamismo desde 2022 y los indicadores económicos muestran una profunda crisis económica





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