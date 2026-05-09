Durante la firma del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, Sheinbaum y el gobernador de Sonora inauguraron el Hospital General de Zona No. 15 IMSS, Dr. Ernesto Ramos Bours en Hermosillo

Durante la firma del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Bahía de Lobos, San Ignacio Río Muerto, Sonora, la mandataria federal reiteró que este Fondo será establecido en la Carta Magna con el objetivo de garantizar un presupuesto robusto a los pueblos originarios. Al expresar que "la fortuna que tenemos es que aquí no hay divorcio: gobierno y pueblos somos uno mismo", reprochó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se privatizó el agua y se abandonó el campo, debido a lo cual, a partir de la aprobación de la Ley de Aguas, se entregarán nuevos pozos a comunidades. La presidenta mexicana destacó que desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la fecha, se han regresado 45 mil hectáreas a pueblos indígenas y se implementaron los Planes de Justicia para reconocer la grandeza de México. Fueron muchos presidentes que miraron a otros países. Porfirio Díaz veía Francia como lo mejor y muchos otros que tuvimos, por lo menos seis sexenios que miraban al país del norte como el modelo a seguir, olvidándose del origen, el verdadero origen. Los Planes de Justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos. Y los planes de justicia iniciaron aquí con el Pueblo Yaqui.

Durante la firma del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Bahía de Lobos, San Ignacio Río Muerto, Sonora, la mandataria federal reiteró que este Fondo será establecido en la Carta Magna con el objetivo de garantizar un presupuesto robusto a los pueblos originarios.

"Ese fondo lo vamos a llevar a la Constitución para que cada año sea mayor y haya obligación siempre de los gobiernos de entregar el recurso a las comunidades y que las comunidades decidan a partir de sus propias decisiones en qué quieren usar esos recursos. Ese es el FAISPIAM, que es otra forma de hacer justicia a los pueblos originales", afirmó.

Al expresar que "la fortuna que tenemos es que aquí no hay divorcio: gobierno y pueblos somos uno mismo", reprochó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se privatizó el agua y se abandonó el campo, debido a lo cual, a partir de la aprobación de la Ley de Aguas, se entregarán nuevos pozos a comunidades. Seguirán entregando la tierra a quienes le pertenecen, el derecho al agua, vivienda, salud, educación y apoyos a productores y pescadores, por lo que instruyó a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para coordinarse con autoridades estatales y atender demandas de los pobladores.

La presidenta mexicana destacó que desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la fecha, se han regresado 45 mil hectáreas a pueblos indígenas y se implementaron los Planes de Justicia para reconocer la grandeza de México. Fueron muchos presidentes que miraron a otros países.

Porfirio Díaz veía Francia como lo mejor y muchos otros que tuvimos, por lo menos seis sexenios que miraban al país del norte como el modelo a seguir, olvidándose del origen, el verdadero origen. Los Planes de Justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos. Y los planes de justicia iniciaron aquí con el Pueblo Yaqui. Invertirán 18,356 millones de pesos para que el Plan Yaqui se lleve a cabo.

Para esta región se han otorgado 3.4 millones de pesos y para el ejercicio fiscal correspondiente a 2026 se estiman 26.2 millones de pesos. La restitución de tierras contempla 239 hectáreas y gracias a un acueducto construido, llega agua potable a las 53 localidades de las ocho comunidades del Pueblo Yaqui.

Se destinaron 300 millones de pesos para consolidar el programa de ampliación del Distrito de Riego y con una inversión de 24 millones de pesos se implementó un comedor escolar de la niñez indígena que va a dar alimentación a 112 niñas y niños yaquis que estudian en la escuela primaria indígena. Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, informó que se entregarán escrituras de 29 mil hectáreas.

Ese es el respeto a la autodeterminación que ha sostenido a los yaquis a través de los siglos de lucha. Ustedes han demostrado a lo largo de la historia que saben resistir, que saben organizarse, que saben defender lo suyo. Nosotros hoy hacemos más que lo posible, lo justo para que tengan los medios que antes les negaron





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