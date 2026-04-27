Durazo busca la dirigencia de Morena en medio de dudas y movimientos internos

Alfonso Durazo aspira a la presidencia nacional de Morena, pero enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y estrategia política. Se avecinan cambios en la dirigencia y posibles candidaturas de otros funcionarios para 2027, generando tensiones internas en el partido.

Alfonso Durazo aspira firmemente a liderar Morena a nivel nacional, pero su camino está lleno de interrogantes. En los círculos de poder del partido y dentro de Palacio Nacional, existen serias reservas sobre su desempeño y estrategia política, especialmente en relación con la sucesión en Sonora de cara a las elecciones de 2027.

A pesar de que Célida López, secretaria de Agricultura estatal, y la senadora Lorenia Valles muestran mayor potencial en las encuestas, el gobernador Durazo impulsa la candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas, a pesar de que este es senador por Nuevo León y pertenece a Movimiento Ciudadano. Esta preferencia no es casualidad, ya que Durazo ha sido un mentor político clave para Colosio desde la trágica muerte de su padre en 1994, y su estrecha relación es ampliamente conocida.

Además, Colosio Riojas enfrenta limitaciones en su crecimiento político en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García favorece a su esposa Mariana Rodríguez o a su secretario de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, como posibles sucesores. Se especula que Durazo busca en Colosio un sucesor completamente leal que le brinde protección, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre su gestión como gobernador y la presión derivada de la relación con Estados Unidos, particularmente en temas de seguridad y cooperación fronteriza.

Circulan rumores de que Durazo habría perdido su visa estadounidense y buscado ayuda para recuperarla, incluso recurriendo a un pasaporte diplomático para viajar a Estados Unidos. Paralelamente, se avecina un cambio en la dirigencia nacional de Morena, un movimiento estratégico de cara a 2027. Luisa María Alcalde dejará el cargo el 30 de abril, dejando la presidencia vacante a partir del 1 de mayo.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena ha emitido la convocatoria para el VIII Congreso Nacional Extraordinario, que se celebrará en el World Trade Center de la Ciudad de México el 3 de mayo, con el objetivo de designar a la nueva líder: Ariadna Montiel, quien ya ha sido nombrada consejera nacional del partido. Este relevo se produce en un momento crucial para Morena, mientras el partido se prepara para enfrentar importantes desafíos electorales en los próximos años.

La elección de la nueva dirigencia será determinante para definir la estrategia y el rumbo del partido en el futuro inmediato. La transición se espera que sea fluida, pero la sombra de las aspiraciones de Durazo y las tensiones internas dentro del partido añaden complejidad al proceso.

Este fin de semana, la cúpula de Morena, liderada por Luisa María Alcalde y Carolina Rangel, secretaria general, viajó a Coahuila para apoyar a los candidatos morenistas que buscan una diputación local en las elecciones del 7 de junio. Sin embargo, la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, secretario de Organización, fue notable.

Su ausencia, según fuentes internas del partido, podría indicar un posible relevo en su cargo, en medio de especulaciones que lo señalan como posible candidato a diputado federal por Tabasco en 2027. Andy podría convertirse en el líder de un grupo de tabasqueños que buscan recuperar el control político en el estado, en desacuerdo con el gobernador Javier May.

Este grupo estaría integrado por empresarios, senadores, diputados, exfuncionarios y figuras clave del gobierno federal, con estrechos vínculos con el expresidente López Obrador. Además, se anticipan anuncios de otros funcionarios que buscarán cargos de elección popular en 2027, como Santiago Nieto, quien podría dejar la dirección del IMPI para postularse a la gubernatura de Querétaro, siendo Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, su posible sucesor.

La situación interna de Morena se presenta como un complejo entramado de ambiciones, alianzas y rivalidades, que definirá el futuro del partido en los próximos años





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