Dying Light: The Beast - Un Regreso Sangriento con Kyle Crane

Análisis de Dying Light: The Beast, la nueva entrega de la saga que retoma a Kyle Crane y fusiona las mecánicas del juego original con las de la secuela. Explora la venganza de Crane, el sistema de combate renovado y la experiencia de juego en PlayStation 5.

Lo que comenzó como un contenido descargable (DLC) para Dying Light 2 se ha transformado en una secuela que retoma al emblemático personaje principal del videojuego original, Kyle Crane , protagonista de la saga desde 2015. Dying Light : The Beast fusiona las dinámicas del juego original con las mecánicas de la secuela, creando una experiencia que, aunque no revoluciona por completo la franquicia, ofrece una sólida experiencia de juego que puede extenderse por varias horas.

El juego se enfoca en la venganza de Kyle Crane, un personaje torturado y sometido a experimentos durante 13 años, y la narrativa se construye alrededor de su búsqueda de justicia y la revelación de los responsables. Esta entrega introduce nuevos poderes para el protagonista, lo que refresca el sistema de combate y permite a los jugadores experimentar nuevas formas de enfrentarse a los enemigos. El juego logra un equilibrio en la progresión al limitar el desbloqueo de nuevos poderes, haciéndolos vitales a medida que avanza la trama. El jugador experimentará el emocionante desafío de dominar y balancear estos poderes para sobrevivir y avanzar en la historia. La duración estimada del juego, dependiendo del estilo de juego del jugador, oscila alrededor de las 20 horas o un poco más. Esta extensión proporciona una experiencia inmersiva y satisfactoria, con una buena dosis de acción, sangre, vísceras y mucho más. El rendimiento en PlayStation 5, consola utilizada para esta reseña, es notable, presentando una fluidez general y una calidad visual óptima. A pesar de algunos pequeños inconvenientes, el juego cumple con las expectativas que se tienen de un título de Dying Light, ofreciendo una inmersión en el horror y la desolación característicos del género. El combate se ve potenciado por la habilidad del protagonista para saltar y moverse con agilidad, incluyendo la posibilidad de realizar movimientos espectaculares y atravesar obstáculos, incluso a través de paredes. Más allá de estos detalles técnicos, Dying Light: The Beast ofrece una experiencia completa y atractiva para los fanáticos de la saga. La historia de Dying Light: The Beast nos presenta a Kyle Crane, convertido en un Volátil consciente. Tras ser capturado en Harran y sometido a experimentos, Kyle escapa con la ayuda de la científica Olivia y se embarca en una búsqueda de venganza. A pesar de ser una secuela, la historia es accesible para nuevos jugadores, quienes pueden disfrutarla sin necesidad de conocer a fondo los eventos de los juegos anteriores. Esto la convierte en una excelente opción para aquellos que se inician en la saga, permitiéndoles sumergirse directamente en la acción y la trama. El juego incluye elementos de fan-service que complacerán a los seguidores de la franquicia, añadiendo un atractivo adicional. Dying Light: The Beast ha recibido una puntuación de 78 en Metacritic, con una mayoría de reseñas favorables. De un total de 44 reseñas de críticos, el 77% son positivas, el 21% son mixtas y el 2% son negativas, lo que indica una recepción generalmente positiva por parte de la crítica especializada. En general, Dying Light: The Beast es una adición sólida a la serie, que ofrece una experiencia de juego emocionante y satisfactoria para los fanáticos y una puerta de entrada accesible para los nuevos jugadores





