Ebenezer: La adaptación de Charles Dickens llega a cines mexicanos

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, dirigida por Ti West y protagonizada por Johnny Depp, se estrena en México el 12 de noviembre de 2026 con reparto internacional.

La obra maestra literaria "A Christmas Carol" de Charles Dickens se transforma en una nueva experiencia cinematográfica con el título "Ebenezer: Los fantasmas de Navidad". Este proyecto visual, dirigido por el cineasta estadounidense Ti West, reinterpreta la clásica historia de fantasmas ambientada en Londres para el público contemporáneo. La adaptación busca transportar a los espectadores a una narrativa oscura y misteriosa que honra el legado original mientras introduce elementos visuales modernos.

La fecha de lanzamiento oficial para la audiencia mexicana está fijada para este jueves 12 de noviembre de 2026. Con una duración total de 1 hora y 56 minutos, la producción se posiciona como un evento destacado en la cartelera de fin de año. Las salas de cine comercial de las principales cadenas, incluyendo Cinemex y Cinépolis, así como varias cadenas independientes distribuidas en todo el país, serán los escenarios seleccionados para su exhibición inicial.

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Trama y Protagonismo en la Redención

La narrativa central sigue a Ebenezer Scrooge, interpretado magistralmente por Johnny Depp, un anciano comerciante conocido por su avaricia extrema y su desprecio hacia la festividad navideña. Su existencia monótona y fría se ve interrumpida abruptamente cuando recibe la visita sobrenatural de su difunto socio, Jacob Marley. Este encuentro inicial sirve como el detonante necesario para que Scrooge enfrente las consecuencias de su vida pasada y presente.

El viaje interior del protagonista se intensifica con la aparición de tres entidades espirituales clave: los espíritus de las Navidades Pasada, Presente y Futura. Estas figuras no solo observan los hechos, sino que obligan activamente a Scrooge a confrontar la verdad de sus acciones. A través de estas visiones, la película explora el tema de la redención personal, demostrando que es posible cambiar el destino incluso cuando el tiempo parece haberse agotado.

Reparto Internacional y Equipo Técnico

El elenco principal cuenta con talentos de renombre mundial que dan vida a los personajes icónicos de la novela. Además de Johnny Depp como el protagonista avariento, Ian McKellen encarna a Jacob Marley, el espectro atormentado. Rupert Grint asume el rol de Bob Cratchit, el empleado devoto y despreciado, mientras que Sam Claflin interpreta a Fred Holywell, el sobrino generoso de Scrooge. Esta combinación de actores busca equilibrar la seriedad del drama con la profundidad emocional requerida por la historia.

Las representaciones fantasmales están a cargo de Andrea Riseborough, quien interpreta al Espíritu de la Navidad Pasada, y Tramell Tillman, quien da vida al Espíritu de las Navidades Presentes. La dirección de Ti West en "Ebenezer" busca capturar la atmósfera gótica de Londres mediante una fotografía detallada y una atmósfera sonora envolvente. La película se presenta como una revisión fiel pero visualmente renovada de la obra clásica, respetando cada detalle del texto original de Dickens.

Doblaje Latino y Disponibilidad Digital

Para el mercado latinoamericano, el proyecto cuenta con un equipo de doblaje profesional que adapta las voces de los actores internacionales. Ricardo Tejedo pone voz a Johnny Depp en la versión en español, mientras que Gabriel Pingarrón interpreta a Ian McKellen. Moisés Iván Mora dobla a Rupert Grint, y Leyla Rangel se encarga de la voz de Andrea Riseborough. Esta selección de talento audiovisual busca mantener la integridad emocional de las actuaciones originales.

Aunque la distribución teatral avanza con fuerza, la fecha exacta para el lanzamiento en plataformas de transmisión por internet aún no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, se ha establecido que el contenido estará disponible en la plataforma Paramount+ una vez finalice su ciclo de exhibición en cines. Paramount Pictures México ha sido la responsable de la promoción y difusión del material audiovisual, asegurando que el público tenga acceso a información actualizada sobre los próximos pasos de la cinta.