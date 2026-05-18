Ebola Outbreak in Democratic Republic of Congo and Uganda Leads WHO to Declare International Health Emergency

A deadly outbreak of the Ebola virus in Democratic Republic of Congo and Uganda has led to WHO declaring an international health emergency. More than 330 suspected cases have been reported with nearly 90 deaths.

Por: Ephrat Livni Un brote del mortífero virus del Ébola en la República Democrática del Congo, y Uganda ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una emergencia internacional de salud.

Hasta el domingo, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por su sigla en inglés) dijeron que había informes de más de 330 casos sospechosos, incluidas casi 90 muertes en La República Democrática del Congo, también conocida como Congo-Kinsasa. El brote se identificó por primera vez en la provincia nororiental de Ituri. Las pruebas de laboratorio solo han vinculado definitivamente 10 casos al virus. Se han confirmado dos casos en Uganda.

La OMS declaró el sábado que el brote era ‘una emergencia de salud pública de importancia internacional’. Las autoridades trabajan para retirar a un pequeño número de estadounidenses que se han visto directamente afectados por el brote, dijeron los CDC el domingo.

El tipo de virus del Ébola que está detrás del último brote, conocido como Bundibugyo, es poco frecuente, dispone de menos pruebas de campo y no tiene vacuna ni tratamiento específicos, lo que puede agravar la dificultad para contener el brote. Esto es lo que hay que saber sobre el ébola. ¿QUÉ ES EL ÉBOLA?

El ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus, conocidos como orthoebolavirus descubiertos por primera vez en 1976 en los países ahora conocidos como Sudán del Sur (antes parte de Sudán) y la República Democrática del Congo (antes conocida como Zaire) en una región cercana al río Ébola. La especie más común es el virus Ébola Zaire.

Los brotes de ébola se han producido sobre todo en África subsahariana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Cuatro de las seis especies conocidas de virus del Ébola causan enfermedades en humanos y pueden ser mortales. Entre ellas está el Orthoebolavirus bundibugyoense, que da lugar a la enfermedad por virus de Bundibugyo, la forma de ébola que ha provocado la última declaración de emergencia de salud mundial..





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