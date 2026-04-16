Ebrard confirma estancia de su hijo en Embajada de Reino Unido; rechaza mal uso de recursos

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió que su hijo se hospedó durante seis meses en la residencia diplomática de México en Reino Unido, pero negó categóricamente el uso indebido de recursos públicos, atribuyéndolo a una oferta personal de la entonces embajadora en el contexto de la pandemia. Se detallan otras noticias de interés nacional.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard , ha confirmado que su hijo residió durante seis meses en la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido , entre 2021 y 2022, período en el que él mismo fungía como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y lideraba la estrategia de adquisición de vacunas contra el COVID-19 para el país.

Ebrard Casaubón desestimó categóricamente cualquier acusación de uso indebido de recursos públicos o tráfico de influencias, calificando la estancia de su hijo como un acto de paternidad y negando que se hubieran utilizado fondos de manera inapropiada. Según explicó el funcionario durante la conferencia de prensa de este jueves 16 de abril de 2026, la situación se presentó en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones sanitarias y la modalidad de clases en línea modificaron los planes originales de su hijo. El joven había viajado al Reino Unido con la intención de cursar estudios presenciales en el área de neurociencia. Sin embargo, ante las circunstancias globales, las clases se impartieron de manera remota y se impusieron severas limitaciones para la movilidad, lo que llevó a su hijo a considerar la posibilidad de extender su estancia. Fue en ese momento, relató Ebrard, que tras una conversación con la entonces embajadora de México en el Reino Unido, cuya identidad no fue revelada explícitamente pero se infiere que estaba bajo su gestión en la SRE, se le ofreció la posibilidad de albergar temporalmente a su hijo en la residencia diplomática. El secretario enfatizó que esta oferta fue una cortesía de la embajadora y que en ningún momento se incurrió en un gasto adicional o se desvió presupuesto público para cubrir las necesidades de su hijo. Aseguró que la decisión de permitir la estancia fue una concesión personal de la embajadora y que su propio comportamiento en el ejercicio de sus funciones siempre ha sido intachable. Añadió que su hijo finalmente regresó a México, cumpliendo con sus planes, y que él no ve en esta situación ningún tipo de abuso por su parte, más allá de la legítima preocupación de un padre por su hijo. La aclaración surge a raíz de una publicación periodística que señalaba esta situación bajo el titular Los huéspedes VIP de la embajada de Londres, generando debate sobre la ética y transparencia en el uso de las representaciones diplomáticas mexicanas en el extranjero. Por otra parte, en noticias relacionadas, se ha informado sobre la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, quien ahora se dedicará a fortalecer las alianzas de Morena, según declaraciones de la Jefa de Gobierno Sheinbaum. Asimismo, la Fiscalía de Tamaulipas ha sido señalada por haber otorgado contratos a una empresa previamente sancionada por Estados Unidos, destinando un millón 200 mil pesos a la adquisición de módulos LED y una pantalla. La senadora Andrea Chávez ha solicitado licencia a su cargo para enfocarse en la tarea de erradicar lo que ella denomina cien años de PRIAN en Chihuahua. En otro orden, una ONG ha alertado que solo existen 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas para atender a 130 mil personas desaparecidas, advirtiendo sobre las capacidades rebasadas del Estado en esta materia. Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha afirmado que la canasta básica se mantiene por debajo de la meta establecida y que la gasolina en México se encuentra entre las más baratas a nivel internacional





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