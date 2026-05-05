Ecatepec inaugura el Centro Cultural Tonalli y entrega obras viales para mejorar la calidad de vida

El gobierno municipal de Ecatepec ha inaugurado el Centro Cultural Tonalli en la colonia Sagitario 8, transformando un espacio abandonado en un centro de desarrollo social y cultural. Además, se entregaron importantes obras viales como la rehabilitación de la avenida Europa y la calle Citlaltépetl, mejorando la movilidad y la infraestructura urbana.

El gobierno municipal de Ecatepec ha dado un paso significativo en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento comunitario con la inauguración del nuevo Centro Cultura l Sistema de Cuidados Tonalli en la colonia Sagitario 8.

Este proyecto, impulsado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, ha transformado un antiguo mercado abandonado en un espacio dedicado al desarrollo social y cultural para personas de todas las edades. El centro ofrecerá una amplia gama de servicios educativos, culturales y de capacitación, incluyendo programas de educación en línea para que jóvenes y adultos puedan completar sus estudios de secundaria y preparatoria.

Además, se impartirán talleres creativos gratuitos para niñas y niños, así como capacitaciones para el empleo que ayudarán a los asistentes a mejorar sus condiciones laborales. Entre las actividades destacadas se encuentran programas de danza, teatro y expresión corporal, diseñados para promover la cultura y el bienestar emocional de la comunidad.

Durante la ceremonia de inauguración, las autoridades municipales resaltaron la importancia de rescatar espacios públicos en desuso, ya que estos pueden convertirse en puntos clave para la convivencia social y la prevención de problemas como la inseguridad. En paralelo, el gobierno municipal también llevó a cabo la entrega de importantes obras viales en distintas zonas del municipio.

Entre estas obras se encuentra la rehabilitación de la avenida Europa, una vialidad clave que conecta la colonia Sagitario 8 con Aldeas de Aragón, mejorando significativamente la movilidad para cientos de habitantes. También se realizaron trabajos en la calle Citlaltépetl, en Ciudad Azteca, donde se renovaron las redes de agua potable y drenaje, y se repavimentó la vialidad con concreto hidráulico para garantizar mayor durabilidad y mejores condiciones de tránsito.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la recuperación de espacios, el fortalecimiento de servicios y la generación de oportunidades. Las autoridades municipales reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía, impulsando proyectos que aborden tanto las necesidades sociales como la infraestructura urbana.

Con la puesta en marcha del Centro Cultural Tonalli y la entrega de nuevas vialidades, el gobierno local busca consolidar entornos más seguros, funcionales y accesibles, donde los habitantes puedan desarrollarse plenamente





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