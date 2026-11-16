Ecatepec inicia construcción de 52 km de Senderos Seguros con apoyo federal y estatal

Azucena Cisneros Coss anuncia obras de 52 kilómetros de senderos en Ecatepec. La presidenta municipal detalla la rehabilitación de 46 súper postes de alumbrado y el respaldo de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, ha dado a conocer el arranque oficial de las obras para la construcción de 52 kilómetros de Senderos Seguros dentro del territorio municipal. Esta iniciativa representa un paso significativo en la estrategia de seguridad vial y movilidad urbana para la comunidad de Ecatepec, una de las áreas más densamente pobladas del estado.

Construcción de 52 Kilómetros de Senderos Seguros

El proyecto de infraestructura peatonal cuenta con el respaldo financiero y político de los niveles de gobierno federal y estatal. Específicamente, la administración de Azucena Cisneros Coss ha coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora Delfina Gómez para asegurar que los recursos necesarios estén disponibles para completar estos 52 kilómetros de trayectorias seguras.

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La construcción de estos senderos busca crear espacios protegidos para peatones y ciclistas, reduciendo la convivencia con el tráfico vehicular en las avenidas más transitadas. Esta intervención directa responde a la necesidad crítica de mejorar la seguridad física de los residentes durante sus desplazamientos cotidianos hacia sus hogares, trabajos y centros de estudio.

Avances en Rehabilitación de Super Postes de Alumbrado

Paralelamente a la construcción de los senderos, la administración municipal ha reportado avances concretos en la rehabilitación de la infraestructura de iluminación pública. Hasta la fecha, se han reparado 46 súper postes estratégicamente ubicados en avenidas principales de Ecatepec, una cifra que representa un incremento notable en la cobertura lumínica del municipio.

Azucena Cisneros Coss señaló que existía una percepción generalizada en la población respecto a la falta de iluminación adecuada, ya que muchos habitantes desconocían la existencia de estos postes que requieren mantenimiento. La reparación de estos 46 elementos específicos es una respuesta directa a las quejas vecinales y un esfuerzo por corregir puntos ciegos de seguridad nocturna en las zonas urbanas más afectadas.

Las obras de iluminación no se limitan a los postes ya intervenidos, ya que continúan los trabajos de mantenimiento en otras áreas que aún requieren atención prioritaria. El objetivo es garantizar que la recuperación de la funcionalidad de los súper postes sea un proceso continuo y no una acción aislada, asegurando así la sostenibilidad del servicio a largo plazo.

Respaldo de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez

La articulación entre los tres órdenes de gobierno es el eje central de esta estrategia de seguridad. La presidenta municipal hizo especial mención a la participación activa de Claudia Sheinbaum, destacando su liderazgo no solo en la agenda nacional sino también en su gira internacional por China durante el momento del anuncio.

Este reconocimiento público refuerza la coalición política que sustenta los proyectos de infraestructura en Ecatepec. La coordinación con la gobernadora Delfina Gómez permite que los recursos estatales fluyan hacia las obras de Senderos Seguros y la rehabilitación del alumbrado, demostrando una unidad de criterios en materia de seguridad pública y desarrollo urbano.

La presencia de estos apoyos externos valida la planificación de la administración local de Azucena Cisneros Coss. Al tener el respaldo de las figuras más prominentes del ejecutivo estatal y federal, los proyectos de 52 kilómetros de senderos y los 46 súper postes tienen una mayor probabilidad de éxito y continuidad más allá de los ciclos electorales locales.

Jornadas Comunitarias y Siguientes Pasos

Para dar seguimiento a estas obras, la alcaldía ha confirmado que mantendrá las jornadas de trabajo activo y las reuniones comunitarias regulares. Estos espacios de diálogo están diseñados para atender las necesidades específicas de las distintas colonias de Ecatepec, permitiendo que los residentes puedan reportar fallas o sugerir mejoras en tiempo real.

La metodología de trabajo comunitario busca descentralizar la toma de decisiones y acercar los servicios públicos a la ciudadanía. Al escuchar directamente a los vecinos, la administración de Azucena Cisneros Coss pretende priorizar las reparaciones de alumbrado y la ruta de los Senderos Seguros en las zonas que más lo requieran, optimizando así el uso de los recursos federales y estatales.

El compromiso declarado por la edil es sostener esta dinámica de participación ciudadana mientras se ejecutan las obras. La transparencia en el avance de los 52 kilómetros de construcción y la rehabilitación de los 46 postes se mantendrá mediante la difusión constante de información, asegurando que la población de Ecatepec esté informada sobre el estado real de su seguridad vial e iluminación pública.