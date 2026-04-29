Ecatepec Recibe Tanque Maestro desde Inglaterra para Combatir la Sequía

El gobierno municipal de Ecatepec instaló un tanque de almacenamiento de agua de gran capacidad, proveniente de Inglaterra, para mejorar el suministro en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, una de las zonas más afectadas por la sequía. El proyecto beneficiará a más de 160 mil habitantes.

La grave crisis hídrica que azota a miles de habitantes del municipio de Ecatepec ha impulsado al gobierno local a implementar soluciones innovadoras y de largo alcance.

En un esfuerzo por garantizar el acceso al agua potable, se ha instalado un imponente “Tanque Maestro”, proveniente directamente de Inglaterra, diseñado para optimizar significativamente el suministro en una de las áreas más afectadas por la sequía. Este colosal depósito, estratégicamente ubicado en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, representa una esperanza tangible para una comunidad que ha sufrido durante años las consecuencias de la escasez de este recurso vital.

La colonia Ciudad Cuauhtémoc, caracterizada por su crecimiento demográfico acelerado y su ubicación geográfica desafiante, ha sido históricamente vulnerable a los problemas de desabasto de agua. La infraestructura existente, superada por la demanda, ha provocado tandeos frecuentes, la dependencia de pipas como fuente principal de abastecimiento y, en general, una disminución en la calidad de vida de sus residentes.

El nuevo tanque, con una capacidad de almacenamiento superior a los cinco mil metros cúbicos –equivalente a más de cinco millones de litros de agua–, está destinado a beneficiar a más de 160 mil personas, ofreciendo una solución sostenible y confiable a sus necesidades básicas. El proyecto del Tanque Maestro no es una solución aislada, sino que forma parte de una estrategia integral para modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica de Ecatepec.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), enfatizó la importancia de esta iniciativa, destacando que el nuevo tanque reemplazará a una estructura anterior, de menor capacidad, que ya no era suficiente para satisfacer la creciente demanda. Además, el Tanque Maestro operará en sinergia con otros dos depósitos que han sido recientemente rehabilitados, maximizando así la eficiencia del sistema de distribución.

Uno de los aspectos más innovadores de esta obra es la tecnología de vanguardia empleada en la fabricación del tanque: vidrio fusionado al acero. Esta técnica no solo garantiza una resistencia excepcional, sino que también prolonga significativamente su vida útil, estimada en al menos 50 años.

Las dimensiones del tanque son igualmente impresionantes, con una altura superior a los 11 metros y un diámetro cercano a los 24 metros, lo que lo convierte en un hito visible del compromiso del gobierno municipal con la solución de la crisis del agua. Las pruebas exhaustivas, que incluyen el llenado gradual del depósito y la inspección minuciosa de su estructura, se llevarán a cabo durante el mes de mayo para asegurar su correcto funcionamiento y la ausencia de fugas.

El suministro de agua provendrá principalmente de los pozos del municipio, complementado con una pequeña contribución del sistema Cutzamala. La inversión en este proyecto refleja la prioridad que se le otorga a la seguridad hídrica en Ecatepec. El año pasado, se destinaron más de 100 millones de pesos a la mejora del sistema de agua en la zona, y se prevé que esta inversión continúe en el presente año con recursos provenientes de los tres niveles de gobierno.

Si bien la construcción del Tanque Maestro representa un avance significativo, las autoridades reconocen que aún existen desafíos importantes, como la detección y reparación de fugas en la red de distribución. No obstante, el Tanque Maestro es considerado una pieza clave para mitigar los efectos de la sequía en Ecatepec y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

La implementación de este proyecto, junto con otras iniciativas de modernización de la infraestructura hidráulica, demuestra el compromiso del gobierno municipal con la búsqueda de soluciones a largo plazo para garantizar el acceso al agua potable a todos los habitantes de Ecatepec. La comunidad de Ciudad Cuauhtémoc, que ha sido la más afectada por la escasez de agua, espera con optimismo que el Tanque Maestro marque el inicio de una nueva era de abundancia y bienestar.

La puesta en marcha de este proyecto no solo aliviará la carga de las familias, sino que también impulsará el desarrollo económico y social de la región, al garantizar un suministro confiable de agua para las actividades productivas y el consumo doméstico. El Tanque Maestro es, en definitiva, un símbolo de esperanza y un testimonio del poder de la innovación y la colaboración para superar los desafíos más apremiantes





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