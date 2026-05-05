La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, destaca la colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina para transformar la policía municipal. La FGR cita a 50 personas por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua, mientras la Casa Blanca enfrenta críticas por comentarios sobre el 5 de mayo.

Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec , ha resaltado la estrecha coordinación establecida con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con la Secretaría de Marina , con el objetivo fundamental de transformar la policía municipal y, consecuentemente, fortalecer la estrategia de seguridad a nivel local.

Esta colaboración se traduce en una intervención integral que ya ha comenzado a materializarse con la presencia de la directora general de la dependencia federal responsable del C4, el sistema de radiooperación y comunicaciones críticas para la seguridad pública. Se espera que el viernes próximo se sumen a esta iniciativa la directora de capacitación y centros de entrenamiento, junto con la responsable de la estructura policial, la evaluación del personal, la revisión de protocolos y la operatividad general de la corporación.

La alcaldesa Cisneros Coss detalló estos movimientos durante una conferencia de prensa, subrayando la importancia de esta colaboración para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta Ecatepec. La implementación de esta estrategia representa un esfuerzo significativo para modernizar y profesionalizar la policía municipal, dotándola de las herramientas y la capacitación necesarias para enfrentar eficazmente la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La presencia de la Marina en la dirección de la Policía Municipal, una figura singular en el Estado de México, ha sido clave para lograr una reducción histórica en los delitos de alto impacto, según lo afirmado por la alcaldesa. Esta medida, adoptada a petición de la propia Cisneros Coss, demuestra el compromiso de su administración con la seguridad pública y la búsqueda de soluciones innovadoras para abordar los problemas de criminalidad.

La alcaldesa Sheinbaum, por su parte, ha reafirmado la soberanía nacional frente a posibles injerencias externas, declarando con firmeza que ninguna potencia extranjera tiene el derecho de dictar cómo se gobierna México. Estas declaraciones se produjeron durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, un evento histórico que simboliza la resistencia y la defensa de la independencia nacional.

La postura de la presidenta Sheinbaum refleja una clara defensa de la autonomía y la autodeterminación de México en el ámbito internacional. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a declarar a 50 personas en relación con el caso de agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua. Esta indagatoria, que se encuentra en curso, busca esclarecer las circunstancias de estos decesos y determinar si existe alguna conexión con actividades ilícitas o de inteligencia.

La FGR ha mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de la investigación, pero ha asegurado que se están siguiendo todas las líneas de investigación posibles. La citación de estas 50 personas representa un avance significativo en la indagatoria y podría conducir a nuevos descubrimientos y revelaciones.

Por otro lado, la Casa Blanca ha sido objeto de críticas por comentarios considerados despectivos hacia los inmigrantes durante las celebraciones del 5 de mayo. Líderes demócratas han denunciado el uso de frases ofensivas y estereotipos negativos que denigran a la comunidad inmigrante. Estas declaraciones han generado indignación y rechazo por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos y activistas sociales, quienes exigen un respeto absoluto hacia la dignidad de los inmigrantes.

La estrategia de seguridad en Ecatepec, según la alcaldesa Cisneros Coss, no solo se enfoca en la represión del delito, sino también en la atención de las causas estructurales que contribuyen a la inseguridad. Reconoce que existen rezagos acumulados durante años en materia de movilidad, infraestructura y servicios, pero asegura que estos aspectos están siendo abordados de manera directa por los tres niveles de gobierno.

En cuanto al tema del narcomenudeo, la alcaldesa aclara que el incremento en las cifras registradas no refleja un aumento del problema en sí, sino una mayor actividad operativa y un número creciente de detenciones. Esta explicación busca desmentir las acusaciones de que la situación de inseguridad en Ecatepec se está agravando.

La estrategia integral de seguridad implementada en Ecatepec se basa en la evaluación del personal policial, la capacitación especializada y el uso de inteligencia para recuperar la confianza ciudadana. La alcaldesa Cisneros Coss destaca el compromiso conjunto de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por, para lograr los objetivos planteados.

La transformación de la policía municipal es un componente clave de esta estrategia, y se espera que permita mejorar significativamente la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de Ecatepec. La coordinación interinstitucional y la inversión en capacitación y tecnología son fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad que enfrenta el municipio y construir un futuro más seguro para todos sus ciudadanos.

La alcaldesa reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y asegura que se informará regularmente sobre los avances y resultados de la estrategia de seguridad





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