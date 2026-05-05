Ecatepec transforma mercado abandonado en centro cultural y mejora infraestructura en Sagitario 8

El gobierno de Ecatepec ha recuperado un mercado abandonado en la colonia Sagitario 8, convirtiéndolo en un centro cultural con actividades educativas, artísticas y de desarrollo personal. Además, se han realizado mejoras en la infraestructura local, como la creación de un Sendero Seguro y la repavimentación de calles.

El gobierno de Ecatepec ha llevado a cabo una importante transformación en la colonia Sagitario 8 , donde un mercado abandonado ha sido recuperado y convertido en un centro cultural .

Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. El año pasado, el ayuntamiento limpió la calle aledaña al canal de la Draga y la convirtió en el primer Sendero Seguro del gobierno municipal, que ahora pasa junto al nuevo centro cultural. La alcaldesa destacó que una de las primeras acciones de su gobierno fue intervenir en esta zona, donde las vecinas le mostraron cómo vivían aterrorizadas.

El mercado, que ya no funcionaba como tal, ha sido transformado en un espacio de luz y desarrollo para la comunidad. Además, se entregó a los pobladores el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, que ofrecerá actividades lúdicas, educativas, de capacitación y de desarrollo emocional, intelectual y corporal.

El centro cultural contará con cuatro ejes de trabajo: educativo, con un sistema en línea para concluir estudios de secundaria y preparatoria; talleres creativos y gratuitos para niños; capacitación para el empleo; y actividades artísticas como danza, teatro y expresión corporal. La alcaldesa pidió a los habitantes cuidar el nuevo centro cultural y el Sendero Seguro, que se convertirá en un parque lineal con plantas y árboles para servir como barrera a los malos olores del canal de la Draga.

El encargado de los Sistemas de Cuidados Tonalli informó que el nuevo centro cultural ayudará a los colonos a vivir mejor. En Ciudad Azteca Segunda Sección, que estaba totalmente destrozada y carecía de drenaje, se realizó una importante rehabilitación. El director de Obras Públicas detalló que la calle tiene 231 metros lineales y se sustituyeron redes de agua potable y drenaje, además de colocar concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor.

También se recordó que el año pasado, con recursos federales, fue rehabilitado el parque del lugar. El gobierno local entregó a los pobladores la repavimentación de la avenida Europa, que divide las colonias Sagitario 8 y Aldeas de Aragón, la cual estaba en malas condiciones





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