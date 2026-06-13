Ecatepec Transforma Sendero en Espacio Seguro y Atractivo para la Comunidad

El gobierno municipal de Ecatepec ha habilitado un Sendero Seguro de casi 2 kilómetros de longitud en la carretera libre México-Pachuca, interveniendo una zona peatonal y llenándola de luz, limpieza, intervención artística y actividad. La presidenta municipal destacó que los vecinos ahora disfrutan de un lugar completamente distinto y se han organizado actividades culturales y deportivas para hacer de este espacio un lugar aún más grande y merecido para los vecinos.

El gobierno municipal de Ecatepec ha transformado un sendero de casi 2 kilómetros de longitud en la carretera libre México-Pachuca en un espacio seguro y atractivo para la comunidad.

La presidenta municipal destacó que se ha intervenido toda una zona que era peatonal y estaba invadida, llenándola de luz, recuperando este espacio con limpieza, intervención artística y actividad. Los vecinos ahora hablan de que es un lugar completamente distinto y que lo disfrutan.

Además, se han organizado actividades culturales y deportivas para hacer de este espacio un lugar aún más grande y merecido para los vecinos





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