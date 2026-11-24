Investigadores y vecinos de San Gregorio Atlapulco denuncian que el Plan Integral Hídrico genera ecocidio al contaminar chinampas y carecer de consulta previa. La comunidad exige plantas de tratamiento locales ante el riesgo de inundaciones por aguas negras.

En el corazón de la Ciudad de México, específicamente en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, ubicado en Xochimilco, se ha desatado una grave crisis socioambiental que ha llevado a la comunidad a denunciar lo que califican como un proceso de ecocidio.

Denuncia de ecocidio en San Gregorio Atlapulco

Esta acusación surge como respuesta a la implementación del Plan Integral Hídrico impulsado por las autoridades capitalinas, un proyecto que ha sido criticado por carecer de la debida consulta popular y por generar daños ambientales irreversibles. La denuncia pública fue realizada durante la transmisión Aristegui en Vivo por el arquitecto forense Sergio Beltrán-García y por Juan Galicia, un habitante de la comunidad y miembro activo de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco.

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Ambos expertos y vecinos argumentan que las obras se han promovido bajo una votación sumaria que duró apenas veintisegundos, ignorando sistemáticamente los derechos territoriales y ambientales de los pobladores. La investigación, presentada conjuntamente por la agencia re/presentare y la mencionada asamblea comunitaria, documenta meticulosamente el deterioro ambiental que ha sufrido esta zona durante años.

Beltrán-García, quien dirige la agencia de investigación, explicó que llevan aproximadamente tres años acompañando a la comunidad en la recopilación de evidencias sobre la falta de infraestructura de drenaje adecuada y la represión sufrida al oponerse a ciertas obras. Al analizar estas problemáticas desde una perspectiva espacial y territorial, los investigadores concluyeron que la situación actual constituye un ecocidio.

Importancia del sistema chinampero de Atlapulco

El territorio de Atlapulco es de vital importancia por su sistema chinampero, una práctica agrícola ancestral reconocida internacionalmente por sus humedales de gran valor ecológico. Las fallas en el drenaje no solo contaminan las zonas habitadas, sino que afectan directamente estas áreas naturales protegidas, comprometiendo la biodiversidad y la viabilidad de los cultivos tradicionales que dependen de la calidad del agua.

Entre las evidencias documentadas se encuentran gravísimas deficiencias en las plantas de tratamiento de aguas residuales, cuyas instalaciones presentan daños estructurales que provocan el desbordamiento de aguas negras hacia las calles y la zona chinampera. Juan Galicia, quien ha vivido los efectos de esta crisis décadas, relata cómo el viento dispersa lodos y polvo contaminado por las calles principales, afectando incluso el mercado local donde se comercializan productos para el consumo humano.

Comunidad exige plantas de tratamiento locales

La comunidad rechaza la propuesta oficial de instalar tuberías de mayor diámetro para transportar las aguas residuales sin tratamiento hasta el mar, argumentando que esto agravaría los desbordamientos y las inundaciones. En su lugar, exigen la construcción de plantas de tratamiento locales para evitar la contaminación de sus territorios y canales.

A pesar de los episodios de inundaciones prolongadas y la instalación de plantones para exigir la cancelación de las obras, las autoridades han continuado con su implementación, dejando a la comunidad en una lucha constante por la defensa de su entorno y su derecho a un medio ambiente sano.