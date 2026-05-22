Economía de las mujeres mexicanas en Estados Unidos representa más de un billón de dólares al año y representa una proporción significativa de la población latina femenina en el país.

Ana Valdez, directora de Latino Donor Collaborative, presentó datos sobre la participación económica de las mujeres mexicanas en Estados Unidos y afirmó que este sector aporta más de un billón de dólares al año a la economía estadounidense.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Ana Valdez, directora de Latino Donor Collaborative, presentó datos sobre la participación económica de las mujeres mexicanas en Estados Unidos y afirmó que este sector aporta más de un billón de dólares al año a la economía estadounidense.

La directora de la organización explicó que la cifra corresponde tanto a mujeres mexicanas inmigrantes como a aquellas nacidas en Estados Unidos de origen mexicano.

"Es la primicia, no hemos nosotros de hecho lanzado el reporte todavía, pero les traigo la primicia. Este es un número que nadie sabe hasta el día de hoy, excepto adentro de nuestra organización", expresó Ana Valdez ante medios de comunicación. más de 14 millones de mexicanas viven en Estados Unidos Durante su exposición, Valdez indicó que actualmente existen 14.1 millones de mujeres mexicanas o de origen mexicano en Estados Unidos.

Además, explicó que este grupo representa una proporción significativa dentro de la población latina femenina del país vecino.

"Hay 22.2 millones de latinas en Estados Unidos. 14 millones de esos 22 son mexicanos de origen mexicano", señaló. también destacó que una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos es latina y que una de cada cinco mujeres es mexicana





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