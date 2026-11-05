Economía de México 2026: El PIB supera el 1.5% tras rebote en exportaciones de IA

El consenso de analistas eleva la previsión del PIB mexicano para 2026 hasta 1.8%, impulsado por la demanda de inteligencia artificial y políticas fiscales favorables.

El consenso de economistas consultados por Citi ha revisado al alza significativamente sus expectativas para el Producto Interno Bruto de México en 2026, ubicando la cifra final en 1.8%. Este pronóstico marca un aumento notable desde el 1.4% que se mantenía en su última actualización del 22 de septiembre y representa un giro optimista respecto al 1% estimado en enero. El sector privado se acerca ahora a los límites superiores del rango ajustado por la Secretaría de Hacienda, que oscila entre 1 y 2 por ciento para este ejercicio fiscal.

Revisión de proyecciones del PIB

La metodología de Citi recopila quincenalmente estas expectativas sobre el crecimiento, la inflación y las tasas de interés. En esta ronda de cotizaciones, el rango de opiniones entre los analistas entrevistados se extiende desde una estimación mínima de 0.9%, aportada por Bx+, hasta un máximo de 2.1%, sostenida por GBM. Esta amplitud refleja la diversidad de perspectivas dentro del mercado financiero sobre la capacidad de recuperación económica nacional.

Also read Gran Premio de México 2026: los looks en la F1

Factores que impulsan el crecimiento

Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, atribuye este repunte a dinámicas inesperadas que surgieron durante el transcurso del año. Destacó especialmente el auge de las exportaciones vinculadas a la inteligencia artificial, un sector que mitigó los efectos negativos de la desaceleración en la industria automotriz. Además, se observó un rebote constructivo impulsado por la inversión pública, elementos que forzaron a los expertos a reconsiderar sus modelos iniciales.

Posiciones de organismos internacionales

El Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos también han ajustado sus cifras. El FMI estabilizó su pronóstico en 1.5% después de varias fluctuaciones, citando políticas fiscales menos restrictivas y la vinculación positiva con cadenas de valor de tecnología. Por su parte, la OCDE, bajo la dirección de Mathias Cormann, regresó a un 1.5% tras haber reducido su visión a 0.8% debido a temores sobre la guerra en Medio Oriente y condiciones financieras globales.

Detalles del consenso de analistas

El detalle de la encuesta muestra que 28 de los 36 especialistas creen que la economía crecerá entre 1.5% y 2.1%. Cinco instituciones, incluyendo Monex, Deutsche Bank y Bancoppel, predicen una expansión exacta del 2%. Solo GBM mantiene una proyección más alta de 2.1%, mientras que en enero, Scotiabank tenía el pronóstico más bajo de 0.6% y Banorte el más alto de 1.8%.

Contexto de incertidumbre comercial

A pesar de las revisiones al alza, el economista Ruiz señaló que medir la incertidumbre vinculada al comercio sigue siendo un desafío complejo. Los mercados enfrentan volatilidad constante en sus previsiones, lo que exige un monitoreo continuo de los indicadores macroeconómicos. La economía mexicana muestra resiliencia al adaptar su estructura productiva a nuevas demandas globales tecnológicas.