Economía impulsa capacitación en semiconductores con universidades de EE. UU.

Marcelo Ebrard anuncia alianza para capacitar a 5,000 jóvenes en semiconductores y reconoce 24 proyectos de innovación en InnovaFest Mérida con premios económicos y menciones.

La Secretaría de Economía ha formalizado una alianza estratégica con instituciones educativas de Estados Unidos para dotar de habilidades técnicas a 5,000 jóvenes mexicanos en la industria de los semiconductores. Esta iniciativa busca crear una fuerza laboral especializada que permita atraer y consolidar empresas dedicadas al ensamblaje, prueba y diseño de estos componentes críticos.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que el objetivo central es asegurar que existan jóvenes capacitados para sostener la manufactura local. La estrategia responde a la necesidad de integrar a México en las cadenas de suministro globales de tecnología avanzada, asegurando talento suficiente para operar instalaciones de alto nivel.

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Programa de Formación Especializada y Gratuita

La iniciativa incluye la oferta gratuita de cursos en línea que cubren áreas clave como el inglés especializado para el sector de los semiconductores. Además, se impartirán materias sobre principios de micro y nanoelectrónica, así como talleres enfocados en habilidades de gestión, innovación y liderazgo para potenciar las capacidades profesionales de los participantes.

Estos programas educativos están diseñados para eliminar las barreras de acceso al conocimiento técnico. Al eliminar el costo de matrícula, el gobierno pretende ampliar la base de candidatos calificados que puedan integrarse rápidamente a las plantas fabriles que eventualmente se establezcan en el país.

Reconocimiento a la Innovación en InnovaFest Mérida

En el marco de la edición de InnovaFest celebrada en Mérida, la Secretaría reconoció a 24 proyectos de innovación destacados. De este total, 16 iniciativas recibieron premios económicos directos, mientras que ocho proyectos adicionales fueron distinguidos con menciones honoríficas por su potencial impacto.

Las 24 iniciativas premiadas provienen de nueve entidades federativas diferentes. Sin embargo, Yucatán concentra una participación destacada con 15 proyectos reconocidos, lo que demuestra la vitalidad del ecosistema emprendedor local. Los ganadores presentaron soluciones tecnológicas diversas y aplicables a problemáticas reales.

Proyectos Destacados y Transformación Industrial

Entre los proyectos premiados se encuentra una propuesta que busca reducir los riesgos asociados con la presencia de metales pesados en suelos agrícolas mediante diagnóstico e inmovilización sustentable. Otra iniciativa tecnológica se centra en el acompañamiento para la autorregulación emocional, abordando la salud mental desde un enfoque innovador.

También se reconoce un proyecto que busca transformar el bagazo de agave en biopolímeros microbianos de interés para las industrias alimentaria y farmacéutica. Estas soluciones ilustran la capacidad de adaptación del talento mexicano para resolver desafíos ambientales y de salud pública con tecnología.

Próximos Pasos y Participación Empresarial

La siguiente edición de InnovaFest se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2026 en Morelos, dando continuidad al recorrido nacional. Este calendario asegura que las oportunidades de innovación lleguen a más regiones del país en los próximos años.

El evento contó con la presencia de las siguientes empresas e instituciones: Scotiabank, Nu, Grupo Modelo, Kapital, Liverpool, CEMEX, Grupo Industrial Roche, Bepensa, Stori, Banco Plata, Visa, UVM, DiDi, Kekén, Corporativo Abimerhi, La Gas, Universidad Anáhuac Mayab, Mobility ADO, IMMPC, Viva, Alsea, Danone, Tere Cazola, Wabi, CONCAMIN, CANIETI, COMUNIDAR, REA y CANAPAT. Esta red de apoyo refuerza el compromiso del sector privado con el desarrollo tecnológico y educativo del México contemporáneo.