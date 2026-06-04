Economía informal mexicana alcanza su mayor peso histórico en 2025, liderada por el Estado de México

El valor agregado bruto de la economía informal de México creció a 6.04 billones de pesos en 2025, representando el 23.7 % del PIB nacional. El Estado de México lidera con 688,699 millones, mientras que la expansión de la informalidad plantea retos de productividad y estabilidad económica.

Durante el 2025, el Estado de México se consolidó como la entidad con el mayor valor agregado bruto (VAB) generado por la economía informal, alcanzando los 688,699 millones de pesos.

Le siguieron de cerca Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto representaron el 40.2 % del VAB total del sector informal del país. Según la Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el VAB de la economía informal mexicana ascendió a 6.04 billones de pesos constantes, lo que equivale al 23.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Este dato evidencia que, por cada 100 pesos de producción total, 24 provienen de actividades realizadas sin la seguridad y prestaciones propias del empleo formal, lo que revela la magnitud de la vulnerabilidad laboral en el territorio nacional. La informalidad laboral se ha convertido en uno de los principales motores de la actividad económica de México, aunque su expansión genera importantes retos estructurales.

El sector informal comprende dos grandes grupos: por un lado, las actividades económicas desarrolladas por empresas sin personalidad jurídica, mayormente propiedad de los hogares; por otro, los trabajadores que, aun laborando en unidades económicas formalmente constituidas, carecen de derechos laborales básicos como vacaciones, aguinaldo o liquidaciones por despido. La combinación de ambos grupos eleva la cifra del VAB informal a niveles históricos y, a su vez, alimenta un mercado laboral de baja productividad.

El Banco Base advierte que este desplazamiento masivo hacia la informalidad actúa como un freno al crecimiento económico, consolidando un escenario de estancamiento estructural que podría persistir en 2026. A nivel regional, mientras que estados como Campeche, Baja California Sur y Colima registraron los valores más bajos, por debajo de los 50,000 millones de pesos, otras entidades mostraron tendencias contrastantes respecto al año anterior.

Sólo cuatro estados presentaron disminuciones anuales en su VAB informal: Campeche (-17.8 %), Quintana Roo (-7.8 %), Veracruz (-2.0 %) y Morelos (-0.5 %). En cambio, los mayores crecimientos se observaron en Guanajuato (+5.9 %), Colima (+5.7 %), Baja California Sur (+4.8 %) y Ciudad de México (+4.5 %).

Estas variaciones reflejan la heterogeneidad de la economía informal en el país y subrayan la necesidad de políticas públicas que promuevan la formalización y mejoren la calidad del empleo, evitando que la informalidad siga amortiguando artificialmente la tasa de desempleo y deteriorando la estabilidad económica nacional





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