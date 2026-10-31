Economía mexicana muestra señales de recuperación, pero el crecimiento será insostenible en el 2027

El Inegi estima un PIB del 1.3% para el 2026, con un repunte de la inversión privada y exportaciones, pero los especialistas advierten que este ritmo no es sostenible para el año siguiente. Los retos de inflación y el entorno global siguen siendo preocupaciones clave.

Con el desempeño de la actividad en los primeros nueve meses del año, se puede anticipar un crecimiento de 1.3% para todo el 2026 cuyo ritmo será insostenible en el 2027.

Repunte de inversión privada en tercer trimestre

El Inegi divulgó esta mañana su estimación oportuna del PIB correspondiente al tercer trimestre y actualizará los resultados el 27 de noviembre. Los especialistas económicos coinciden en que en el periodo julio-septiembre la economía mexicana presentó señales de recuperación. El economista jefe de Invex, Alberto Aguilar Abe, reconoció que "hubo una sorpresa positiva con el repunte de la inversión privada en el tercer trimestre" y destacó que "el malísimo desempeño del mismo periodo del año anterior", habría jugado a favor.

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En el tercer trimestre del año pasado, el PIB registró una variación de 0.4% que, en el comparativo anual apoya un efecto estadístico para el de este año. Según sus cálculos, con el desempeño de la actividad en los primeros nueve meses del año, se puede anticipar un crecimiento de 1.3% para todo el 2026 cuyo ritmo será insostenible en el 2027.

Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, también observa señales de recuperación y puso de relieve que la economía acumularía dos trimestres consecutivos de crecimiento secuencial relativamente elevado, con indicios de recuperación tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.

"La formación bruta de capital fijo mostró una recuperación más amplia en julio, con avances en maquinaria y equipo que se sumaron al desempeño de la construcción observado durante el segundo trimestre", señaló. Este comportamiento podría reflejar un proceso de reposición de activos productivos que se habían depreciado durante los últimos años, en un contexto en el que la apreciación del tipo de cambio ha favorecido los precios de los bienes importados, argumentó.

Finamex eleva previsión de crecimiento 2026

Gómez Ayala también identificó avances en la implementación de programas energéticos y un entorno de inversión más predecible, pese a que persisten retos asociados con la incertidumbre regulatoria y judicial. Con estos elementos, Finamex elevó su previsión de crecimiento para el 2026 de 1.3 a 1.8%, y anticipa una expansión de 2% para el 2027.

Aunque advirtió que todavía existen escenarios adversos para el cuarto trimestre, consideró que la base de crecimiento alcanzada al cierre de septiembre ofrece cierto margen para contener sus efectos negativos. Hacia el 2027, Gómez Ayala identifica oportunidades para un mayor dinamismo si avanzan las conversaciones comerciales bilaterales entre México y Estados Unidos. Consideró que los progresos en esta relación podrían reducir la incertidumbre externa, aunque no anticipó un efecto significativo derivado de la revisión del T-MEC.

Barclays también considera que la actividad económica mexicana ha comenzado a ganar impulso. Analistas del banco destacaron que México se beneficia del auge de inversión en Inteligencia Artificial en Estados Unidos, mediante mayores exportaciones netas relacionadas con esa actividad, lo que ha contribuido a que la balanza comercial pase a terreno superavitario. También identificaron señales de recuperación de la inversión.

Barclays y Banamex ajustan estimaciones económicas

Asi, para el conjunto del 2026, Barclays estima un crecimiento de 1.5%, antes de una expansión de 2% en el 2027. El banco advirtió que persisten riesgos inflacionarios relacionados con los precios de los alimentos y posibles presiones provenientes de los energéticos y los servicios. Por su parte, Banamex elevó a 2% su previsión de crecimiento para el 2026, desde 1.4 por ciento.

En un análisis fechado el 26 de octubre, sostuvo que el aumento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en agosto, a un ritmo de 3.5% anual y con alzas generalizadas en los tres sectores, confirma un dinamismo mayor al esperado. El banco atribuyó este desempeño a la expansión de las exportaciones, la recuperación de la inversión pública y un consumo que mantiene niveles elevados respecto del año pasado.