Conoce la historia de Edgar Rima y Cuna, secretario privado del pontífice y nativo de Perú. Su vínculo con el papa León 14 se forjó durante su etapa como obispo de Chiclayo.

Edgar Rima y Cuna es el hombre silencioso y eficiente que acompaña al papa León 14 en cada uno de sus desplazamientos y actividades oficiales. A pesar de la intensidad de la jornada que abarcó tres regiones distintas del Perú, desde la costa hasta la amazonía, este funcionario eclesiástico ha mantenido una presencia constante y discreta al lado del sumo pontífice.

Orígenes del vínculo en Chiclayo

La cercanía entre el secretario personal y el pontífice se originó durante la formación religiosa del clérigo y se consolidó cuando el papa ejercía el cargo de obispo de Chiclayo. Esta relación de confianza ha perdurado por casi dos décadas, donde Rima y Cuna actuó como mentor y referente para quien hoy ocupa la silla petrina.

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Su hermana Leidy Rima y Cuna ha compartido recuerdos de su infancia, detallando cómo la familia vive esta experiencia excepcional junto al pontífice. Leidy señaló que, cuando su hermano era conocido como monseñor Robert, no sabían cuánto tiempo tardaría en regresar, pero siempre mantuvieron un lazo fuerte con su trayectoria eclesiástica.

Trayectoria y nominación a monseñor

El padre Edgar, quien anteriormente fue vicario de la catedral de Chiclayo, se convirtió en capellán del papa en noviembre de 2025. Esta nominación lo ingresó oficialmente a la familia pontificia con el título de monseñor, consolidando su rol como una de las personas más cercanas al jefe de la Iglesia Católica.

Leidy relató que su hermano siempre prioriza al santo padre y su compromiso, destacando su habilidad para llevar una agenda y una coordinación impecable. A pesar de la carga laboral, Edgar mantiene un profundo cuidado por sus padres, Doña Elisa y Don Mauro, y ha realizado gestos significativos como bautizar a la hija de Leidy.

Impacto en la comunidad y legado

Edgar Rima y Cuna es considerado una figura inspiradora para los jóvenes que deciden entrar al seminario. Su historia demuestra que puede dedicarse tiempo a buscar mascotas perdidas durante su infancia, mostrando un lado humano y compasivo que contrasta con su imagen actual de funcionario pontificio.

En medio de los reencuentros en Lima, la familia Rima y Cuna volvió a ver a su hijo al lado del papa. El pontífice, nacido en Perú, ha mantenido un vínculo especial con esta región, utilizando este séquito para conectar con las realidades de la costa, las montañas del Cusco y la amazonía de Pucallpa durante su reciente visita.

Desplazamientos y conexión territorial

La reciente jornada intensiva inició en Chiclayo, zona cercana al desierto, continuó hacia el Cusco en las montañas y terminó en Pucallpa en la amazonía peruana. En cada destino, el papa buscó bendecir a la población, escuchar sus problemas y agradecerles, apoyándose en un equipo que incluye a figuras clave como Rima y Cuna.

Este seguimiento cercano permite al pontífice acceder a diferentes facetas del país, reforzando su conexión con su segunda patria. La eficiencia del secretario personal facilita que el papa se concentre en sus tareas pastorales, dejando la logística en manos de un confidente de larga data.