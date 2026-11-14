Edición 11 Encuentro Nacional Danza México Noviembre 202024

Del 17 al 22 de noviembre, el Estado de México acoge la edición 11 del Encuentro Nacional de Danza. Actividades gratuitas en Toluca, Texcoco y otros municipios con artistas nacionales.

Del 17 al 22 de noviembre, el Estado de México se convierte en el epicentro de la danza nacional al albergar la undécima edición del Encuentro Nacional de Danza. Este evento cultural masivo reunirá a compañías profesionales, agrupaciones folclóricas y artistas independientes provenientes de diversas entidades federativas. La programación se desarrollará en siete municipios mexiquenses, ofreciendo una amplia variedad de presentaciones escénicas y talleres de formación artística que son completamente gratuitos para el público.

Programación Inaugural Teatro Morelos

La ceremonia de inauguración oficial se llevará a cabo el martes 17 de noviembre a las 18:00 horas en el Teatro Morelos de Toluca. Durante esta jornada inicial, agrupaciones originarias del estado de México presentarán espectáculos que abarcan danza tradicional, clásica, contemporánea y danz expresiones mexicanas. Entre las figuras destacadas se encuentra la Danza de Xita Corpus, una expresión cultural originaria del municipio de Temascalcingo que representa la riqueza histórica de la región.

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Participación Nacional y Regiones

La edición 11 contará con la presencia de representantes oficiales de nueve entidades diferentes: la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. Además de esta participación interestatal, el evento integrará a agrupaciones locales de municipios como Toluca, Texcoco, Temascalcingo, Capulhuac y Texcalyacac. Esta diversidad geográfica garantiza una muestra completa de los estilos coreográficos y las tradiciones escénicas que definen el panorama artístico nacional.

Talleres Gratuitos Formación Artística

Paralelamente a las funciones escénicas, se impartirán talleres gratuitos que requieren registro previo para garantizar la asistencia de los participantes. Las disciplinas incluidas en la oferta educativa son son jarocho, tango contemporáneo, danza urbana y exploración del movimiento, además de laboratorios creativos. El objetivo central de estas sesiones es proporcionar herramientas técnicas y artísticas para la expresión y la creación corporal, dirigidas específicamente a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, bailarines y artistas escénicos.

Clausura Centro Cultural Mexiquense

La clausura oficial del evento tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas en el Escenario Principal del Centro Cultural Mexiquense de Toluca. Este cierre estará a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea, conocido por sus siglas CEPRODAC, que presentará la obra Antología coreográfica. Este espectáculo marca el desenlace de una semana dedicada a la promoción del baile y el arte escénico en la región.

Organización Gobierno INBAL Acceso

La organización principal recae en el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La coordinación nacional la ejerce la Coordinación Nacional de Danza en colaboración con el Gobierno del Estado de México, representado por la Secretaría de Cultura y Turismo. Todas las actividades descritas cuentan con entrada libre para el público general. Para consultar la programación detallada y los formularios de registro, los interesados pueden acceder a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo mexiquense, específicamente el perfil @CulturaEdomex.