Edomex Fortalece la Educación: UTVT Lanza Ingenierías Ferroviaria y de Logística Aeroportuaria

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT) amplía su oferta educativa con nuevas ingenierías enfocadas en sectores clave de movilidad y logística, respaldadas por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Edomex Impulsa el Futuro: UTVT Expande su Oferta Académica con Ingenierías Clave\El Estado de México, en un esfuerzo por fortalecer su tejido productivo y satisfacer las necesidades de un sector en constante evolución, ha dado un paso significativo en la formación de profesionales altamente capacitados.

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT), institución educativa de vanguardia, ha ampliado su oferta académica con la incorporación de dos nuevas ingenierías que prometen transformar el panorama de la movilidad y la logística en la región: Ingeniería Ferroviaria e Ingeniería en Logística Aeroportuaria. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado de México, busca no solo preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro, sino también responder a la creciente demanda de talento especializado en sectores clave como el transporte ferroviario y la gestión aeroportuaria. La UTVT, al ser la primera universidad tecnológica del país en ofrecer estos programas, establece un precedente importante en la educación superior y consolida su posición como un referente en la formación de profesionales técnicos de excelencia. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha acreditado estas nuevas carreras, garantizando la calidad y pertinencia de sus planes de estudio.\El plan de estudios de ambas ingenierías, diseñado para una duración de diez cuatrimestres, se caracteriza por su enfoque práctico y orientado a la aplicación real de los conocimientos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias para diseñar, construir, operar y mantener sistemas ferroviarios de alta eficiencia, así como para gestionar de manera integral las operaciones logísticas en aeropuertos, desde el manejo de carga y pasajeros hasta la planificación de rutas y la optimización de recursos. La ubicación estratégica de la UTVT, cercana a importantes proyectos de infraestructura como el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, proporciona a los estudiantes un entorno propicio para la práctica profesional y el desarrollo de proyectos relevantes. La Ingeniería en Logística Aeroportuaria, además, se impartirá también en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, ampliando así la cobertura educativa y permitiendo que un mayor número de jóvenes tengan acceso a esta formación especializada. Esta expansión refleja el compromiso del gobierno estatal con el desarrollo educativo y económico de la región, y con la creación de oportunidades para el talento local.\En palabras de Jorge Bernaldez García, Rector de la UTVT, esta ampliación de la oferta académica es mucho más que una simple expansión educativa; es una inversión en el futuro de la sociedad. Al brindar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar su inteligencia, creatividad y talento, se sientan las bases para la construcción de una sociedad más humana y próspera. La iniciativa del Gobierno del Estado de México de incluir estas ingenierías responde directamente a la creciente demanda de profesionales en el ámbito de la movilidad y la logística, sectores que son vitales para el crecimiento económico y el desarrollo social de la entidad. Con esta apuesta por la formación de talento especializado, el Estado de México se posiciona como un líder en la innovación educativa y sienta las bases para un futuro más prometedor, donde la tecnología y la ingeniería sean pilares fundamentales para el progreso





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