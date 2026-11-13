Edson Álvarez: La frase que define su momento en el West Ham y la Selección

Edson Álvarez reflexiona sobre sus desafíos en el West Ham y la Selección Mexicana con una frase célebre, tras no ser convocado recientemente por Rafa Márquez.

El centrocampista y defensor Edson Álvarez ha destacado por compartir reflexiones profundas mientras atraviesa una etapa compleja en su trayectoria profesional. Aunque no ha sido citado por la Selección Mexicana para sus últimos compromisos ni ha recuperado su lugar titular en el West Ham United, su mensaje de superación sigue resonando en el mundo del fútbol.

En medio de la ausencia en las convocatorias de Rafa Márquez, el jugador conocido como "Machín" ha dejado frases célebres que contrastan con las declaraciones de figuras como Harry Kane en Inglaterra. Estas palabras no solo reflejan su mentalidad, sino también el camino que recorrió para consolidarse en la élite del deporte global.

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Reflexiones sobre el miedo y el éxito

Edson Álvarez publicó una imagen en sus redes sociales que ilustra su filosofía de vida y carrera. En una de las fotografías se le observa bajando de un taxi rumbo a un entrenamiento, mientras en otra aparece junto a uno de sus automóviles. Acompañando estas imágenes, escribió: "Todo lo que deseas está del otro lado del temor".

Esta cita resume la decisión que tomó al iniciar su carrera profesional. Formado en las Fuerzas Básicas del América, debutó en la Primera División en 2016. Su rendimiento en México despertó el interés de clubes europeos, lo que le permitió aceptar la propuesta del Ajax para mudarse a los Países Bajos en 2019, arriesgándose por su crecimiento deportivo lejos de casa.

Mentalidad ante grandes rivales

El mediocentro del West Ham ha mantenido una postura firme respecto a los retos que enfrenta dentro de la cancha. Cuando se le preguntó sobre enfrentar a grandes rivales, señaló: "¿Temerle? Para nada. Respetas la jerarquía y los nombres que tienen, pero miedo para nada".

Esta actitud se ha mantenido a lo largo de su trayectoria, incluso cuando ha enfrentado momentos de incertidumbre. Álvarez ha sido claro en que el respeto hacia la jerarquía es fundamental, pero que el miedo nunca debe ser un obstáculo para perseguir los objetivos deportivos y profesionales que se han trazado.

Aspiraciones en mundiales y orgullo mexicano

En cuanto a las expectativas en copas del mundo, Álvarez afirmó: "¿Hasta dónde llegaremos en el Mundial? Hasta donde nosotros nos lo imaginemos y queramos". Esta declaración refleja la ambición del equipo nacional, pero también su propia visión sobre el potencial del fútbol mexicano en el escenario internacional.

Además, ha vinculado su identidad con momentos históricos de su país. En una ocasión mencionó el orgullo mexicano al referirse a la carrera del Sargento Pedraza en 1968, destacando la actitud del mexicano que no se deja. Esta conexión con la historia y la cultura ha sido un pilar en su formación como atleta y como persona.

Situación actual en el West Ham United

Actualmente, Edson Álvarez enfrenta una etapa complicada en el West Ham United. No ha logrado recuperar su lugar en las convocatorias del equipo inglés, lo que ha afectado su ritmo competitivo. Su último partido oficial con los Hammers fue el 8 de agosto de 2026, marcando un período de inactividad que ha generado dudas sobre su futuro inmediato en el club.

Esta falta de actividad en el terreno de juego ha tenido un impacto directo en su selección. La ausencia de minutos en el club ha hecho que no sea considerado por Rafa Márquez para las listas recientes de la Selección Mexicana. A pesar de esto, el jugador sigue utilizando sus plataformas para compartir mensajes de resiliencia y esperanza, manteniendo su presencia visible más allá de los resultados deportivos.