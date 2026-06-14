Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto por encharcamiento en carretera

El hijo de Biby Gaytán compartió en Instagram los momentos de su percance, que no pasó a mayores, pero generó preocupación entre sus seguidores. Además, el cantante enfrenta críticas por sus comentarios sobre deportes extremos.

Eduardo Capetillo Jr. , el hijo de la famosa actriz Biby Gaytán y del cantante Eduardo Capetillo, causó gran preocupación entre sus seguidores durante el fin de semana tras compartir una serie de videos en sus historias de Instagram mostrando un accidente que sufrió mientras conducía su motocicleta por una carretera del país.

Afortunadamente, el joven se encuentra ileso y sin ninguna lesión, según confirmó en sus publicaciones. El percance no fue una volcadura ni un choque, sino que se debió a un enorme encharcamiento que cubría un tramo de la carretera. En el primer clip, se ve a Capetillo Jr. en medio de un día nublado, rodeado de elementos de protección civil que resguardaban el paso, mientras preguntaba a sus seguidores: "¿Qué dicen, pasamos o no pasamos?

", claramente indeciso sobre si debía intentar cruzar el agua acumulada. En las siguientes tomas, se aprecia la magnitud del encharcamiento, que parecía cubrir completamente la vía, y la motocicleta del cantante, que permanecía intacta después de su intento de cruce. Posteriormente, en plena noche, Eduardo publicó un video donde se le ve atascado en la carretera, acompañado de una grúa y recibiendo indicaciones de los rescatistas.

Poco después, compartió otro clip en el que bajaban su moto del vehículo de auxilio y explicó que un amigo lo había ayudado a salir de esa situación. Aunque no ha dado más declaraciones oficiales, sus seguidores reaccionaron de inmediato, alentándolo a no arriesgarse ante el peligro de cruzar el agua, y luego le pidieron detalles sobre el estado de su motocicleta.

En redes sociales se leen mensajes como: "Qué bueno que estás bien, pero no te arriesgues así" y "Tu moto necesita un chequeo después de ese chapuzón". Cabe destacar que este no es el primer incidente relacionado con su pasión por las motocicletas. A principios de mes, Eduardo había compartido un reel mostrando su habilidad en la conducción y afirmando su gusto por los deportes extremos.

En esa ocasión, escribió: "Pádel??? jajaj sé hombre y escoge un deporte que si la kgs te mueres", lo que generó críticas por parte de algunos usuarios que lo acusaron de menospreciar a quienes practican otros deportes como el pádel o el tenis. Muchos lo felicitaron por su amor a la adrenalina, pero otros consideraron sus comentarios como juicios de valor innecesarios.

El debate se intensificó, y aunque el cantante no se ha pronunciado al respecto, queda claro que su personalidad directa y su afición por el riesgo lo mantienen en el ojo público. La experiencia del encharcamiento, que pudo haber terminado en tragedia, le sirve como recordatorio de que la prudencia es clave, incluso para los amantes de la velocida





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