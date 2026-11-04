Eduardo de la Torre critica al Tigres y Fabián Estay señala al Monterrey por decepciones

Analistas de La Última Palabra detallan por qué Tigres y Monterrey han fallado este año, señalando la falta de inversión y mal manejo como causas principales.

En el programa La Última Palabra se realizó un análisis exhaustivo sobre la situación actual de dos de los clubes más importantes del fútbol mexicano, Rayados y Tigres. Estos equipos han atravesado momentos extremadamente complicados durante el año, lo que ha generado un intenso debate entre los expertos. Eduardo de la Torre y Raoul Ortiz coincidieron en que el equipo felino ha sido la gran decepción reciente, mientras que Carlos Hermosillo y Fabián Estay argumentaron que La Pandilla continúa incumpliendo con las altas expectativas de sus aficionados.

Falta de inversión afecta al Tigres UANL

Yayo de la Torre señaló claramente que el combinado felino redujo considerablemente su nivel competitivo al verse imposibilitado para realizar las fuertes inversiones que caracterizaban su operación en otros torneos. El exjugador afirmó que sin recursos económicos, el modelo de éxito desapareció, ya que la falta de dinero impidió mantener el estatus que tenía el club. Esta declaración subraya la dependencia del equipo ante los cambios en su estructura financiera reciente.

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Críticas al manejo deportivo y técnico

Raoul Ortiz comentó que Tigres poseía un proyecto deportivo sólido, pero fracasaron en su mantenimiento a largo plazo. Destacó que no cuidaron adecuadamente a sus ídolos históricos, mencionando específicamente el trato hacia Guido Pizarro y los cambios constantes en la dirección técnica. Ortiz señaló que incluso a Laurent Gignac no se le brindó un homenaje adecuado, un gesto que consideró más grave que simplemente no ganar partidos en la cancha.

Monterrey invierte pero no cumple objetivos

Fabián Estay, por su parte, identificó a Rayados como el equipo que más lo ha decepcionado en el último año. El exjugador chileno enfatizó que el club invierte grandes sumas para contratar jugadores de alto perfil, pero estos refuerzos no logran cohesionar al equipo. Estay mencionó que la llegada de Sergio Ramos parece tener un objetivo comercial para vender camisetas más que deportivo, y que el cuadro pierde mucha solidez cuando la afición local ejerce presión.

Consistencia y resultados en Liga MX

Carlos Hermosillo respaldó las opiniones de Estay, argumentando que Monterrey ha gastado cantidades significativas en refuerzos sin encontrar la regularidad necesaria. El exdelantero señaló que los jugadores contratados no funcionan como se esperaba, y que el gasto continuo no se traduce en éxitos competitivos. Hermosillo sentenció que al menos se ha eliminado la etiqueta de falta de coraje, pero el equipo sigue sin ascender al título en Liga MX.

Consecuencias de la inestabilidad institucional

Las críticas se enfocan en la falta de planificación estratégica por parte de ambas directivas. Mientras Tigres enfrenta las consecuencias de no clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, Monterrey lidia con la presión por no capitalizar sus grandes inversiones. La opinión de estos analistas refleja un consenso sobre la necesidad de cambios profundos en la gestión deportiva y financiera de ambos clubes para recuperar su competitividad en el futuro inmediato.