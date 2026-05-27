Eduardo Matos Moctezuma reflexionará sobre la cultura en México en el seminario Patrimonio Cultural

El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma se presentará en el seminario Patrimonio Cultural para reflexionar sobre la situación actual de la cultura en México. En un texto publicado en la revista Arqueología Mexicana, Matos Moctezuma lanzó críticas sobre el proyecto de los Parques de la Memoria en el sureste, la falta de presupuesto y el abandono de los recintos culturales en el país.

El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma se presentará en el seminario Patrimonio Cultural para reflexionar sobre la situación actual de la cultura en México. En un texto publicado en la revista Arqueología Mexicana, Matos Moctezuma lanzó críticas sobre el proyecto de los Parques de la Memoria en el sureste, la falta de presupuesto y el abandono de los recintos culturales en el país.

El diálogo entre Matos y el coordinador del seminario, Bolfy Cottom, se llevará a cabo el lunes 1 de junio en la Dirección de Estudios Históricos. Esperamos que esta actividad académica no sea cancelada o pospuesta





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