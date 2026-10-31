Educación emocional en la gestación y primera infancia: el vínculo que prepara el cerebro

La educación emocional en la gestación y primera infancia usa palabras, música y juego para construir vínculos afectivos que favorecen el aprendizaje y la memoria.

La educación emocional en la gestación y la primera infancia se consolida como un campo de encuentro entre la biología y el vínculo afectivo. Desde los círculos de mujeres embarazadas y los espacios de primera infancia, pedagogas y especialistas subrayan que la gestación no es solo un proceso biológico, sino un umbral entre lo visible y lo invisible donde se configura la arquitectura afectiva del cerebro.

En ese tiempo de espera, la palabra se convierte en sostén y la música en memoria. El bebé recibe desde el vientre un envoltorio de palabras, caricias y emociones que lo preparan para habitar el mundo, según describe María Emilia López. Ese envoltorio simbólico constituye también una primera experiencia de aprendizaje emocional.

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El vínculo afectivo como base del aprendizaje

La práctica pedagógica en estos espacios se inspira en la mirada respetuosa de Emmi Pikler, quien recuerda que el movimiento autónomo es también libertad interior. A ello se suma el aporte de Bernard Aucouturier, que subraya la importancia del juego corporal como vía de seguridad afectiva.

Estos referentes dialogan con la neuroeducación, especialmente con las investigaciones de Francisco Mora, quien sostiene que solo se puede aprender aquello que se ama. Desde esta perspectiva, las emociones positivas como la exploración, la curiosidad, la alegría y el asombro activan los circuitos neuronales que facilitan la atención y la memoria.

En contraste, el miedo o el estrés bloquean el aprendizaje. Por eso, cada sesión ritualizada con cantos, cuentos y cierres busca un clima emocional que favorezca la conexión entre el cuerpo, la mente y el entorno.

Rituales, juego y narración en la primera infancia

Lejos de estructuras rígidas, la propuesta apuesta por espacios honestos y situados donde el juego se manifieste en todo su esplendor. Cada ronda, cada juego de manos y cada arrullo colectivo hace visible lo que suele quedar fuera: la ternura, el miedo y la resiliencia.

La fenomenología y la tradición oral enseñan que educar es también narrar, y narrar es acompañar. En la palabra compartida se abre un territorio de reconocimiento mutuo, donde la experiencia se vuelve relato y el relato se transforma en memoria.

En un mundo que acelera y fragmenta, la apuesta es por la calma ritualizada, por la narración que sostiene, por el juego que tranquiliza y por la música que envuelve. Acompañar la gestación y la primera infancia es construir memoria compartida y abrir grietas en la página para que entren otras formas de mirar el mundo.

Un acto político y poético de cuidado

Esta mirada sobre la educación emocional en la gestación y la primera infancia es también un acto político y poético. Afirma que la educación puede ser un espacio de cuidado, de belleza y de trascendencia, frente a los ritmos acelerados de la vida contemporánea.

Allí donde el tiempo se detiene para escuchar un canto o un cuento, el cerebro y el corazón aprenden juntos. Se abre así la posibilidad de un vínculo más humano con nuestra propia humanidad, sostenido en la palabra, el juego y la memoria compartida.